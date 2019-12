Du khách có thể kết hợp chơi golf, thưởng ngoạn phong cảnh, trải nghiệm văn hóa bản địa nhân dịp các giải đấu tầm cỡ quốc tế diễn ra thời gian tới tại Việt Nam.

Du lịch golf Việt Nam trên bản đồ khu vực

Châu Á hiện có 149 sân golf đang và sắp xây dựng, chiếm 28% số sân đang được phát triển trên toàn thế giới. Theo Forbes, không nước nào tăng trưởng golf nhanh hơn Việt Nam. Phần lớn sự tăng trưởng của thị trường golf tại Việt Nam nằm ở việc tạo ra các sân golf chất lượng, chú trọng địa hình và kết nối giao thông thuận lợi.

Chất lượng các sân golf Việt Nam khá đồng đều, có vị trí cạnh biển với cảnh quan đẹp mắt. Người chơi trải nghiệm đồng thời cả không gian và dịch vụ. Nhiều sân golf tận dụng lợi thế bờ biển dài để tạo nên xu hướng mới: chơi golf và nghỉ dưỡng. Công trình kết hợp giữa thể thao và du lịch nghỉ dưỡng, hứa hẹn là địa điểm lý tưởng để những tín đồ yêu thích bộ môn thể thao hoàng gia dừng chân.

Tuy nhiên, sự đóng góp của golf cho nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa đáng kể so với các quốc gia khác trong khu vực. Tiêu biểu như Thái Lan sở hữu gần 300 sân golf trên toàn quốc. Trong đó, nhiều sân golf do những tên tuổi nổi tiếng thế giới thiết kế. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), trong năm 2016, có khoảng 400.000 khách chơi golf đến Thái Lan đem về doanh thu khoảng 138,5 triệu USD. Chi tiêu trung bình cho mỗi người khoảng 346 USD, cao gấp đôi so với du khách thông thường. Mỗi điểm đến của golf Thái lại sở hữu một đặc trưng riêng, tạo thành hành trình du lịch lý tưởng cho những tín đồ golf khi đã chọn Thái Lan làm điểm đến trải nghiệm. Chính điều này tạo sự thúc đẩy cho các thương hiệu bất động sản trong nước tập trung đầu tư vào ngành du lịch hấp dẫn này.

Bình Thuận - điểm đến tiềm năng cho du lịch golf

Phan Thiết - Bình Thuận được xem là nơi hội tụ các resort đẹp, sang trọng trong cả nước. Đây là khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan sống động và quỹ đất dồi dào để hình thành khu dịch vụ du lịch thể thao, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp.

Bình Thuận sở hữu đường biển dài 192 km từ mũi Đá Chẹt, giáp Cà Ná, thuộc Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu. Đây được coi là điểm đến tiềm năng cho du lịch golf - ngành du lịch tỷ đô với lượng du khách chi tiêu nhiều.

Nắm bắt xu hướng, Tập đoàn Novaland đang triển khai tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet quy mô 1.000 ha với cụm sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế. Đây là một trong số sân golf được thiết kế bởi Greg Norman Golf Course Design - đơn vị chuyên thiết kế sân golf nổi tiếng với hơn 100 sân golf, khai trương ở 34 quốc gia và 6 châu lục. Greg Norman đồng thời được bổ nhiệm là Đại sứ du lịch Việt Nam, nhiệm kỳ 3 năm (tháng 10/2018 - tháng 10/2021).

Học viện đào tạo golf cơ bản và chuyên sâu đang được Novaland nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai tại NovaWorld Phan Thiet.

Bên cạnh đó, Novaland đang lập kế hoạch chi tiết cùng The Professional Golfers’ Association of America (The PGA of America - Hiệp hội golf chuyên nghiệp Mỹ) và International Management Group (IMG - Tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực thể thao, sự kiện, truyền thông và thời trang), đem mô hình đào tạo golf theo tiêu chuẩn mới, phát triển các chương trình đào tạo golf cơ bản và chuyên sâu. Đơn vị đồng thời sẽ tổ chức các giải đấu quốc tế với sự tham gia của nhiều vận động viên nổi tiếng thế giới.

Dự kiến NovaWorld Phan Thiet sẽ là điểm đến cho các tay chơi golf nằm giữa bãi biển tuyệt đẹp và thiên nhiên kỳ vĩ. Hình ảnh Phan Thiết sẽ đến gần với hơn 400 triệu khán giả trên thế giới qua sóng truyền hình khi các giải đấu tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại đây.

Tập đoàn Novaland tiến hành ký kết hợp tác chiến lược cùng The PGA of America - Hiệp hội golf chuyên nghiệp Mỹ và International Management Group (IMG).

"Việt Nam đang bứt phá là một trong những thị trường phát triển ngành du lịch golf nhanh nhất thế giới. Chúng tôi rất hân hạnh hợp tác cùng tập đoàn lớn như Novaland nhằm góp phần nâng cao vị thế cho du lịch địa phương, để không chỉ cung cấp sản phẩm phong phú, hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, mà còn mang lại nguồn thu lớn, tạo công ăn việc làm và các lợi ích kinh tế xã hội. Việc hợp tác lần này, theo tôi, còn mang lại giá trị lớn cho cộng đồng và hướng đến kinh doanh phát triển bền vững cho các bên tham gia", đại diện của The PGA of America chia sẻ.

Bảo Trân