Nhiều người hiếu kỳ trước hiện tượng thịt gà còn động đậy, song có ý kiến chỉ ra đó là cử động của búi cơ con vật sau giết mổ.

Rie Phillips, đến từ Florida (Mỹ), dùng bữa trong một nhà hàng châu Á hồi đầu tháng 7 thì phát hiện một miếng thịt gà động đậy, "bò" khỏi đĩa và rơi xuống sàn. Đoạn video Rie ghi lại thu hút hơn 12 triệu lượt xem kể từ ngày 10/7.

Thực khách Mỹ sốc khi thấy miếng thịt gà tự 'bò' khỏi đĩa

Nhiều người hiếu kỳ trước hiện tượng này. Có người bình luận nếu thức ăn còn động đậy, chắc chắn họ sẽ rời khỏi bàn ăn của nhà hàng ngay. Một ý kiến chỉ ra rằng: "Vì miếng thịt còn quá tươi, những búi cơ vẫn có thể cử động". Theo các chuyên gia, đây là hiện tượng co thắt dây thần kinh ở động vật mới bị giết mổ.

Không ít người dùng mạng xã hội nghi ngờ tính chân thực của video trên bởi họ cho rằng gà không phải loài vật có thể hồi sinh. Tuy nhiên, thực tế có con gà vẫn sống sau khi bị mất đầu. Năm 2018, một con gà ở Thái Lan đã sống thêm 9 ngày dù đầu bị chặt. Con gà không đầu từng sống lâu nhất thế giới là gà Mike, ở bang Utah, Mỹ, với 18 tháng từ năm 1945 đến 1947.

