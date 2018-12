Trong chuyến công du Việt Nam từ ngày 18-19/11, bên cạnh việc tham gia các buổi gặp và trao đổi với các quan chức cấp cao trong nước, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã dành thêm thời gian tìm hiểu văn hóa Việt Nam qua ẩm thực.

Thủ tướng Medvedev chụp ảnh kỷ niệm cùng đội ngũ quản lý và nhân viên tại HOME Mộc.

Thủ tướng Nga đã thưởng thức những món đặc sản Việt Nam đặc trưng của cả ba miền Bắc, Trung, Nam tại nhà hàng HOME Mộc, trên phố Vân Hồ 2, Hà Nội.

Hai món gỏi khai vị cho bữa ăn là mực dai giòn kết hợp tép bưởi chua nhẹ, mọng nước, và thịt gà ăn kèm ngồng tỏi. Bữa tiệc diễn ra trong không gian gần gũi của biệt thự cổ.

Việt Nam được coi là một trong những "thiên đường ẩm thực đường phố" trên thế giới. Tại HOME Mộc, đầu bếp ưu tiên sử dụng hoàn toàn các nguyên liệu đã gắn liền với đời sống người Việt, nhưng biến tấu hài hòa tại nên những món ăn hấp dẫn.

Không gian bữa tối của Thủ tướng Nga tại Vân Hồ.

Ông Medvedev cũng rất hào hứng khi được thưởng thức một trong những thức quà đặc trưng của miền Bắc Việt Nam – bánh cuốn – kết hợp với một nguyên liệu đặc biệt - gạch cua. Món ăn kích thích vị giác ngay từ những miếng đầu tiên. Bánh cuốn mềm, nóng hổi ăn cùng gạch cua và nước chấm cay nhẹ.

Quản lý nhà hàng đã giới thiệu những món đặc sản ghi dấu ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới như phở gà, chả cá lăng, canh cá chua...

Phở - món ăn mang tinh thần dân tộc Việt Nam.

Canh cá chua là món ăn tưởng như đơn giản nhưng được chế biến công phu. Trong đó, thịt cá săn, ngọt chắc nấu cùng cà chua, không thể thiếu gia vị thân thuộc - giấm bỗng, cũng như các loại rau thơm như hành khô, hành tươi và thì là.

Bên cạnh đó, nhà hàng cũng thiết đãi Thủ tướng Nga những nguyên liệu cao cấp như Tôm hùm, mực tươi hảo hạng.

Hiện nhà hàng ra menu đặc biệt Prime Minister Set được Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lựa chọn tại HOME Mộc. Thực đơn bao gồm gỏi cổ hũ dừa trộn bông với bò chao tỏi, bánh cuốn gạch cua bể, chả mực Hạ Long vị cốm giòn, phở gà Mộc vị, chả cá Hà Thành, tôm hùm bông sốt me vị tiêu tỏi, bò nướng than hoa, miến om nấm sốt thịt cua, đậu hũ non chiên muối vị sả, mít nhồi cốm chiên dùng với kem dừa...

Kim Ngân