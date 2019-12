Hye Chun (28 tuổi) người Hàn Quốc đến Việt Nam 2 lần, chuyến du lịch thứ 3 này cô đưa gia đình 5 người đến Quảng Nam cùng xem chương trình nghệ thuật thực cảnh "Ký ức Hội An".

Trong suốt hành trình bay, Hye Chun say sưa về về những "vẻ đẹp Việt Nam" mà cô lần đầu được thấy trong một vở diễn nghệ thuật tổng hòa các loại hình. Nhiều chi tiết, tạo hình, câu chuyện diễn ra trong thực cảnh "Ký ức Hội An" cô chưa biết đến dù bản thân đang giảng dạy về căn hóa phương Đông tại một trường đại học Hàn Quốc.

"Đó là một Việt Nam đầy sôi động, một mảnh đất giao thương thể kỷ 17 mà tôi chưa được thấy", Hye Chun nói.

Phân cảnh Áo dài trong "Ký ức Hội An". Ảnh: Kiều Dương.

Lần đầu tiên Hye Chun đến Việt Nam là tháng 3/2018, chuyến đi tìm hiểu dải đất hình chữ S vô tình đưa cô đến với chương trình thực cảnh "Ký ức Hội An". Hye Chun như bị mê hoặc bởi sự sống động của sân khấu ngoài trời được dàn dựng hoành tráng. 500 diễn viên chuyên nghiệp tạo nên một màn nghệ thuật chuyển động không ngừng, cuốn hút khán giả.

Ở góc độ một người có kiến thức về văn hóa, vở diễn thực cảnh đem lại cảm xúc riêng cho Hye Chun. Cô gọi đó là một Việt Nam khác, một Hội An xưa cũ náo nhiệt khi giao thương nhưng cũng đầy yên bình với câu chuyện tình yêu đôi lứa. Con người và văn hóa Việt Nam hiện lên chân thực và ăn sâu vào trí nhớ của Hye Chun từ đó.

"Ký ức Hội An" mang tính nghệ thuật cao và có quy mô lớn. Đây thực chất là một vở diễn diễn thực cảnh được biểu diễn ngoài trời với sân khấu rộng lớn, nhiều bối cảnh. Vở diễn lấy cảm hứng từ thương cảng Hội An thế kỷ 16-17, từ tà áo dài truyền thống, dàn dựng nên nhiều tiết mục thông qua công nghệ ánh sáng, hiệu ứng âm thanh, dựng bối cảnh cụ thể.

Trong 60 phút, chương trình mang đến khán giả một cái nhìn thoáng qua về lịch sử, văn hoá của Hội An, từ thuở khai hoang lập ấp đến thời thương cảng sầm uất, hưng thịnh. Những điển tích, những câu chuyện đậm nét văn hóa Việt được kể qua 5 màn diễn với các chủ đề: Sinh mệnh - Đám cưới - Đèn và Biển - Hội nhập - Áo dài được gắn kết hình tượng xuyên suốt của cô gái dệt vải bên khung cửi "dệt" nên dòng thời gian bất tận.

Bên cạnh đó, "Ký ức Hội An" còn kể về câu chuyện về chàng thủy thủ tàu buôn và một cô gái hàng ngày ngóng trông mòn mỏi người yêu trở về. Tình yêu của họ cũng nhiều sóng gió, như con thuyền giữa biển khơi, luôn phải cố gắng hết sức để tránh những cơn sóng dữ. Kết thúc buổi biểu diễn là màn áo dài nón lá của hàng trăm cô gái. Điều này thể hiện ước vọng bay cao của Hội An nhưng vẫn luôn giữ hồn cốt dân tộc.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh có sự góp sức của hơn 500 nghệ sĩ. Ảnh: Kiều Dương.

Khán đài 3.300 chỗ ngồi nằm trên đảo Cồn Hến, phường Cẩm An được lấp đầy trong ngày công chiếu "Ký ức Hội An". Không có thống kê cụ thể số lượng du khách quốc tế đến xem nhưng chương trình đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ ra khỏi phạm vi Việt Nam. Nhiều đoàn khách nước ngoài liên hệ đặt trước để đón xem vở diễn khi ghé qua Hội An.

"Chúng tôi diễn vào tối tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 3 tại Công viên ấn tượng Hội An - Cồn Hến. Phần lớn người xem hiện tại là khách quốc tế. Họ tỏ ra rất ngạc nhiên với bối cảnh và những câu chuyện Việt Nam được kể trong vở diễn thực cảnh này", bà Phan Thị Thục Linh, Giám đốc Nhà hát ký ức Hội An chia sẻ.

Vào ngày 18/3/2019, hãng thông tấn lớn Reuters đã đưa tin, ca ngợi vở diễn Ký Ức Hội An là chương trình biểu diễn thực cảnh đẹp nhất thế giới và là một "bữa tiệc thị giác" thực sự. Nội dung trên Reuters có đoạn: "Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh 'Ký ức Hội An' là chương trình giải trí tại Hội An, một thành phố nhỏ của Việt Nam nhưng đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu".

Chỉ sau khoảng 3 ngày, hơn 200 cơ quan thông tấn báo chí uy tín của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore đã nhanh chóng lan tỏa thông tin này. Bên cạnh là di sản thế giới, Hội An một lần nữa khiến thế giới biết tới với chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh đẹp và mãn nhãn.

Reuters nhận định, phép màu "Ký ức Hội An" đang góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch đến Việt Nam. Vở diễn cũng giúp gia tăng thời gian lưu trú của khách du lịch Hội An, qua đó đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế du lịch của địa phương.

Văn hóa Việt Nam được thể hiện xuyên suốt trong các phân đoạn. Ảnh: Kiểu Dương.

Ngày 21/9/2019, anh Amraia đến từ Bỉ trở thành lượt khách thứ một triệu tới xem thực cảnh Ký ức Hội An. "Chắc chắn đây là một điểm nhấn cho những ai đến Hội An muốn được đắm chìm trong không gian nghệ thuật. Với những người đã trót yêu Hội An như tôi từ lâu, show cũng là một nơi phải xem để bản thân được sống trong cảm xúc và ấn tượng ngập tràn. Tới xem buổi biểu diễn tôi càng thấm thía hơn vì sao mình tới và yêu quý vùng đất này, rồi yêu cả con người bình dị và không khí nơi đây đến như vậy. Một thành phố tuyệt vời, một vở diễn thực sự ấn tượng", Amraia chia sẻ.

Ghi nhận giá trị kinh tế xã hội của sản phẩm du lịch sáng tạo tiêu biểu Ký Ức Hội An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng nhận định: "Chương trình nghệ thuật thực cảnh này là sản phẩm du lịch mới sẽ giúp tăng thời gian lưu trú của khách du lịch tại địa phương". Tỉnh Quảng Nam đang cố đưa "Ký ức Hội An" vào các chương trình xúc tiến du lịch chính thống và khích lệ doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch khác biệt tại Quảng Nam.

Thành Dương