New York - “Quả táo lớn” của nước Mỹ phồn hoa Có thể nói New York, thành phố của những chiếc taxi màu vàng chưa bao giờ vắng mặt trong danh sách những điểm đến lý tưởng. Đây cũng là thành phố gắn liền với thời sinh viên của Thiên Minh, do đó mỗi khi muốn “đi trốn” chàng nhiếp ảnh gia lại tìm về. Khác với ấn tượng một New York náo nhiệt và hối hả, “Quả táo lớn” của nước Mỹ với Thiên Minh lại lãng đãng và bình yên. Anh chia sẻ:” Chỉ có ở nơi này, mình mới là một gã trầm tư thực thụ, một mình giữa bao khuôn mặt xa lạ, dạo loanh quanh trên những con đường chỉ để lắng nghe tiếng lá lạo xạo dưới đế giày”. Theo Thiên Minh, khoảnh khắc đẹp nhất ở New York là vào giai đoạn chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông. Vào mùa này, công viên trung tâm thành phố Central Park cũng là một điểm tham quan thú vị với đầy sắc đỏ vàng rực rỡ của lá cây vào độ chuyển màu.