Thụy Điển Gothenburg đứng đầu bảng xếp hạng Global Destination Sustainability Index 2019, xếp ngay sau là thành phố Copenhagen, Đan Mạch.

Gothenburg có không gian xanh rộng lớn, ước chừng 274 m2 cho mỗi người dân. Điều đó đồng nghĩa với việc có vô số công viên xanh bạn có thể ghé thăm vào một ngày nắng đẹp. Vast Slottsskogen là nơi lý tưởng cho những chuyến đi dạo thảnh thơi trong rừng. Công viên Keillers lại mang đến cho bạn những cuộc khám phá trên đỉnh đồi với tầm nhìn cao vút nơi bến cảng nhộn nhịp. Còn Sinewy Kungsparken là trung tâm của cả thành phố. Nó tạo thành một dải màu xanh lá cây xung quanh khu trung tâm.

Chỉ số GDS (Global Destination Sustainability) – đã xếp Gothenburg là thành phố có chỉ số bền vững cao nhất thế giới (xếp ngay trên người hàng xóm Copenhagen) từ năm 2016 đến nay. Trên thực tế, điểm số của nó vượt xa mọi cái tên khác trong danh sách, cao hơn thành phố xếp thứ 10 là Brussels 22%. Và nó được CNN công nhận là thành phố xanh nhất thế giới. Ảnh: Mark Johanson/CNN.

Jubileumsparken là một công viên đô thị mới ở khu vực Frihamnen, ngay bên bờ sông. Điểm đặc biệt là bất kỳ ai cũng có thể đến đây để bơi lội trong hồ bơi công cộng hoặc tắm tại bãi biển thành phố, trồng rau củ trong vườn, chèo thuyền, hoặc đơn giản chỉ thư giãn bên dòng nước - tất cả đều miễn phí. Ngoài ra còn có một phòng tắm hơi công cộng miễn phí với các phòng thay đồ làm từ 12.000 chai lọ tái chế.

Công viên chủ đề Liseberg có hơn 40 đường tàu lượn, tất cả đều được chạy bằng năng lượng gió tái tạo. Đặc biệt, chiếc đu quay Loke còn tự tạo ra điện trong quá trình giảm tốc. Nguồn năng lượng này sau đó được đưa vào lưới điện quốc gia của Thụy Điển.

Mạng lưới giao thông công cộng rộng lớn. 65% trong số đó chạy bằng năng lượng tái tạo. Sân bay Landvetter tại đây được Airport Carbon Accreditation - một chương trình quản lý hàm lượng carbon toàn cầu dành cho các sân bay, xếp hạng ở mức cao nhất kể từ năm 2011.

Gothenburg còn nổi tiếng với mạng lưới xe đạp rộng khắp, cũng như chương trình chia sẻ xe đạp, Styr & Ställ, 30 phút đầu tiên được sử dụng miễn phí. Du khách có thể chọn xe và đạp về phía tây dọc theo dòng nước đến Röda Sten, một trung tâm nghệ thuật trải rộng bốn tầng - tòa nhà trước đây từng là một lò hơi.

Thuỵ Điển là quê hương của Greta Thunberg (một nhà hoạt động môi trường được biết đến vì các cuộc biểu tình nổi tiếng bên ngoài tòa nhà Quốc hội để nâng cao sự quan tâm về biến đổi khí hậu), lại luôn dẫn đầu trong sự phát triển bền vững. Ảnh: Mark Johanson/CNN.

Sau đó, bạn có thể đạp xe đến khu phố Haga – nơi có nhiều cửa hàng mua sắm cũng như các quán cà phê, để mua cho mình các bộ trang phục theo xu hướng Slow Fashion (còn được gọi là Sustainable Fashion: Thời trang bền vững) tại cửa hàng Thrive. Gothenburg cũng là quê hương của thương hiệu denim toàn cầu Nudie Jeans, chiếc quần được làm từ 100% cotton hữu cơ và đi kèm với lời cam kết bảo hành trọn đời.

Về ăn uống, người dân Thụy Điển có một sự ám ảnh sâu sắc với fika, "tiệc bánh và cà phê". Fika không chỉ đơn thuần là việc thưởng thức cà phê mà còn phản ánh chính tâm hồn, cuộc sống con người nơi đây. Nơi tốt nhất để trải nghiệm fika là Da Matteo, một tiệm bánh và cà phê được yêu thích ở khu Magasinsgatan.

Gần đó tại khu vực Linné, có một quán bar chuyên phục vụ rượu vang tự nhiên cùng với một thực đơn pescatian sáng tạo (chế độ ăn chay không có thịt động vật, nhưng có cá và hải sản), cùng ánh sáng đỏ và chút nhạc điện tử Thụy Điển. Và dù bạn có đi bất cứ nơi đâu, tôm càng và tôm hùm từ bờ biển Bohuslän gần đó luôn là lựa chọn tốt nhất khi tìm hiểu đặc sản địa phương. Hải sản ở đây tươi ngon, bạn chỉ cần chanh và bơ làm gia vị để thưởng thức.

Một chuyến du ngoạn bên ngoài thành phố để thưởng thức Edible Country, một khái niệm mới từ ban du lịch Thụy Điển nhằm biến các khu rừng thành các nhà hàng theo phong cách DIY (Do It Yourself – Tự Phục Vụ). Đặt vé trực tuyến và bạn sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết cách di chuyển cũng như các công thức nấu ăn được biên soạn bởi đầu bếp Michelin nổi tiếng. Có ba nhà hàng gần thành phố Gothenburg, trong đó gần nhất là Gunnebo House and Gardens, cách thành phố 30 phút đi bằng phương tiện giao thông công cộng.

Về nơi nghỉ, Gothia Tower gồm 1.200 phòng là khách sạn lớn nhất ở châu Âu với chứng nhận bền vững hàng đầu thế giới. Khách sạn cao cấp này sử dụng nguồn năng lượng từ gió, tái chế 94% chất thải (thức ăn thừa được chuyển đến một tổ chức từ thiện địa phương, còn phế liệu được chuyển đến lò đốt nhiên liệu sinh học trong năm nhà hàng của khách sạn). Cà phê Fairtrade được phục vụ tại phòng ăn sáng ở tầng 25 với nguyên liệu đến từ một nhà rang xay địa phương, trứng được lấy từ những con gà nuôi gần đó và sữa từ các trang trại hữu cơ. Bạn có thể ngồi đây thưởng thức món cà phê thơm ngon, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, và biết rõ nguồn gốc thực phẩm mình đang sử dụng đến từ đâu.

Khách sạn Clarion Post cũng có một vườn rau hữu cơ trên mái nhà, trong khi khách sạn Eggers là khách sạn lâu đời thứ ba ở Thụy Điển (một phần của tòa nhà có từ ngày 1820) cũng đã đạt được chứng nhận Swan. Khách sạn trang nhã, cổ kính này lấy năng lượng từ tuabin gió của chính nó đặt ngoài khơi.

Thành phố Gothenburg có nhiều cơ sở ăn uống được chứng nhận bởi các tổ chức trong khu vực như Krav (tổ chức chuyên chăm sóc động vật, trồng trọt không dùng thuốc trừ sâu), Swan (tổ chức chuyên kiểm định những tác động đến môi trường của các sản phẩm và dịch vụ) và MSC (đảm bảo tính bền vững cho các hoạt động đánh bắt cá). Ảnh: Mark Johanson/CNN.

Katarina Thorstensson - giám đốc bền vững của tổng công ty du lịch Göteborg & Co, chia sẻ: "Chúng tôi không cố gắn từ "bền vững" vào mỗi người dân, mà truyền đạt nó thông qua bầu không khí của thành phố. Đối với chúng tôi, sự bền vững đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một thành phố đáng yêu và đáng sống. Nếu người dân Gothenburg thích sống ở đây, thì những du khách cũng sẽ như thế."

Chính quyền địa phương đã có những hành động thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới nền sinh thái tự nhiên kể từ năm 2013. Gothenburg trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới phát hành trái phiếu xanh cho các khoản đầu tư có lợi cho môi trường và khí hậu.

Nam Trần