Vườn quốc gia Everglades, bang Florida, Mỹ là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như báo Florida, lợn biển. Jerusalem là thánh địa của người Do Thái, người theo đạo Kitô và Hồi giáo với 220 di tích lịch sử, bao gồm cả địa điểm cầu nguyện cho người hành hương như đền thờ Dome of the Rock và Bức tường than khóc. Belize Barrier được coi là rạn san hô lớn nhất ở bán cầu bắc và là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng. Thành phố Abu Mena, Ai Cập là địa điểm hành hương quan trọng trong thời Trung cổ. Di sản rừng nhiệt đới Sumatra, Indonesia là nơi sinh sống của nhiều loại động thực vật quý hiếm. Nhà thờ Bagrati được xây dựng từ thế kỷ thứ 11 tại thành phố Kutaisi, còn tu viện Gelati gần đó nổi tiếng với nghệ thuật khảm lộng lẫy và tranh tường độc đáo theo phong cách từ thời Trung Cổ. Chan Chan là thủ đô của Vương quốc Chimu cổ đại trước khi rơi vào tay của người Inca. Rừng mưa nhiệt đới Atsinanana, Madagascar là nơi sinh sống của nhiều loại động thực vật quý hiếm. Thành phố Liverpool là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới vào thế kỷ thứ 18 và 19, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Vương quốc Anh. Tổ chức UNESCO cảnh báo các dự án xây dựng tại khu vực này có thể phá vỡ các di sản lịch sử tại đây.