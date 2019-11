Trung Quốc Các món ăn dựa theo bữa tiệc cung đình nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc được giới thiệu đến thực khách ở Macau.

"Đại tiệc hoàng gia Mãn – Hán" hiện được phục vụ tại nhà hàng Fook Lam Moon với hải sâm, ngỗng hoang, trứng bồ câu, chân rùa, canh tổ yến... Đây là thực đơn tái hiện bữa tiệc huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc đã góp phần bình ổn đất nước và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

Bàn tiệc dựa theo các món ăn trong "Đại tiệc hoàng gia Mãn - Hán". Ảnh: Galaxy Macau.

Đó là đại yến tiệc kéo dài 3 ngày được vua Khang Hy (1654 – 1722) tổ chức vào lần sinh nhật thứ 66 của mình. Lúc này, triều đình nhà Thanh nảy sinh mâu thuẫn do tranh chấp quyền lực giữa người Mãn Thanh và người Hán. Do đó, tiệc còn là dịp vua Khang Hy xoa dịu tình hình. Thực đơn bao gồm 320 món, dung hòa hai nền ẩm thực của người Hán và Mãn, do hai nhóm đầu bếp cùng làm.

Tiệc của người Mãn Châu ở phía Bắc thường là những bữa ăn thịt chung. Bất kỳ ai liên tục gọi thêm thịt sẽ được mọi người tán thưởng. Nhưng nếu ai không thể ăn hết dù chỉ một đĩa thịt sẽ bị coi thường. Mặt khác, người Hán tự hào vì nền ẩm thực có sự kết hợp phức tạp của nhiều loại nguyên liệu và gia vị, tạo nên món ăn đa dạng và phong phú.

Bữa tiệc mở đầu với súp gân lợn và hải sâm, cua và vi cá mập, rong biển và thịt heo. Các món ăn của đợt tiếp theo gồm chân gấu om với lưỡi cá chép, bướu lạc đà hấp, rùa mai mềm và tằm. Món thịt cuối cùng được mang ra là vượn nướng, cháo heo sữa và bồ câu băm nhỏ. Món tráng miệng kết thúc bữa tiệc là trái cây khô.

Một bàn tiệc bằng đá được lấy cảm hứng từ bữa tiệc nổi tiếng của vua Khang Hy. Ảnh: Sohu.

Trải qua nhiều buổi tiệc, người Mãn Châu và người Hán trở nên hòa hợp và mở ra một thời kỳ thái bình, thịnh trị trên khắp Trung Quốc. Nhờ đó, bữa tiệc Mãn – Hán trở thành biểu tượng mạnh mẽ của sự hòa giải và thống nhất.

Khang Hy vốn nổi tiếng những bữa tiệc xa hoa. Trước đó, ông từng đẩy lùi mối đe dọa với biên giới phía bắc của Trung Quốc bằng cách tổ chức một loạt "Tiệc chư hầu Mông Cổ" trong Tử Cấm Thành. Hình thức này được cho là phù hợp với sự hưng thịnh của Trung Quốc lúc bấy giờ cũng như mục tiêu chính trị.

Đại tiệc hoàng gia Mãn – Hán sau này đi vào lịch sử Trung Quốc và truyền cảm hứng cho các thợ kim hoàn. Họ đã mô phỏng các món ăn nổi bật từ bữa tiệc nổi tiếng. Thậm chí họ chạm khắc chân gấu, rùa và cá từ những viên đá quý hiếm và trình bày nó như một bàn tiệc trong các show về khoáng sản và đá quý. Thuật ngữ "Mãn – Hán Toàn Tịch" hay "Đại tiệc hoàng gia Mãn – Hán" hiện ám chỉ các bữa ăn phô trương hay dạ tiệc xa xỉ nào đó.

Món tay gấu được các thợ kim hoàn chạm khắc mô phỏng. Ảnh: Zuma press, Inc/Alamy.

Sau khi nhà Thanh sụp đổ vào năm 1912, các nhà hàng tranh giành để thuê được các đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng, người có thể làm một bữa tiệc hoàng gia cho khách hàng của họ. Những người sành ăn khác cũng không ngừng cố gắng khôi phục thực đơn này.

Năm 1977, nhà hàng ở Hong Kong mô phỏng bữa tiệc trong ba tháng theo yêu cầu của Đài phát thanh và truyền hình Tokyo. 160 đầu bếp cùng nhau tạo ra hơn 100 món ăn "nguyên bản". Năm 2010, khách hàng phải trả 54.000 USD để có thể thưởng thức 268 món ăn trong yến tiệc hoàng gia tại nhà hàng Cui Yuan ở Bắc Kinh.

Nhà hàng Fook Lam Moon ở Macau sẽ phục vụ các món ăn trong tiệc hoàng gia đến cuối năm 2019. Họ tuyên bố các món đều làm sát nhất với công thức chính thống của thực đơn trong lịch sử. Tuy nhiên, chưa có một công thức hay thực đơn nào được công nhận là chính thức đến nay.

Trang Anh (Theo Atlas Obscura)