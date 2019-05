Hai sinh viên đến từ Hà Nội đã xuất sắc giành phần thắng tại cuộc thi nấu ăn Taste of Australia 2019.

Australia quảng bá ẩm thực tại Việt Nam

Cuộc thi nấu ăn Taste of Australia (Hương vị Australia) là một trong các sự kiện do Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Australia tổ chức vào 24/5. Sau 2 vòng thi cam go, kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, hai thí sinh Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Đức Phương đến từ đội trường Citysmart Hotel Management Hà Nội đã giành phần thắng trước 3 đội còn lại.

Đội thắng cuộc (trong ảnh) được nhận hai suất học bổng toàn phần bao gồm chi phí ăn ở trị giá 76.600 AUD (hơn 1,2 tỷ đồng) tại trường đào tạo ngành du lịch và khách sạn quốc tế trường Blue Mountains International Hotel School ở bang New South Wales, Australia. Ảnh: Di Vỹ.

Bà Julianne Cowley, Tổng Lãnh sự Australia tại TP HCM, bày tỏ vui mừng khi cuộc thi kết thúc tốt đẹp. "Các đội vào vòng chung kết năm nay đều rất tài năng. Họ sáng tạo và linh hoạt khi kết hợp những nguyên liệu tuyệt vời của Australia cùng các nguyên liệu của Việt Nam một cách hài hoà, để tạo ra những món ăn đặc sắc", bà Cowley trả lời VnExpress.

Là giám khảo vòng chung kết, đầu bếp Ngô Thanh Hoà nhận xét các đội năm nay hầu hết đều mạnh về kỹ năng. "Tôi rất mong các đầu bếp trẻ sẽ biết vận dụng thế mạnh của người Việt Nam, của những nguồn nguyên liệu dồi dào để nâng tầm ẩm thực nước nhà", anh nói. Đầu bếp này cho rằng, nền ẩm thực Việt Nam đang phát triển nên có rất nhiều cơ hội để các bạn trẻ có thêm nhiều trải nghiệm.

Nguyễn Duy Ngàn (trái), đến từ Đà Nẵng, cảm thấy vui khi có mặt ở vòng chung kết: "Mình đã học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm và cảm thấy xứng đáng với những gì đã qua". Ảnh: Di Vỹ.

Vòng chung kết của cuộc thi diễn ra vào sáng 24/5 tại TP HCM với sự tham gia của 4 đội đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Đà Lạt. Đây là mùa thứ tư cuộc thi diễn ra tại Việt Nam.

Cuộc thi đầu tiên chỉ diễn ra tại TP HCM vào năm 2016 và được mở rộng ra cả nước từ năm 2017, nhằm quảng bá ẩm thực, phong cách nấu ăn và văn hoá xứ sở kangaroo. Thông qua nhiều hoạt động, ban tổ chức giới thiệu các loại thực phẩm, nguyên liệu tươi sạch từ Australia, có thể kết hợp với nguyên liệu tại Việt Nam để tạo nên những món ăn mới lạ.