Tại sự kiện lần này, Tổng cục Du lịch Singapore đồng thời giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Đi đi chần chờ chi”. MV chính là hành trình khám phá Đảo quốc Sư tử của những con người cùng chung niềm đam mê. Hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn từ những hộp đêm nổi tiếng đến các khu phố nhộn nhịp hiện lên sống động qua từng khung hình, tái hiện hình ảnh một đất nước Singapore ấn tượng và riêng biệt. Đây là sản phẩm kết hợp giữa Only C - ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và ShiGGa Shay - tài năng nhạc rap gốc Singapore. Only C chia sẻ về nguồn cảm hứng trong tác phẩm mới nhất: “Sau những năm tháng học tập và làm việc tại đây, tôi một lần nữa được quay trở lại Singapore để hiện thực hóa đam mê âm nhạc của mình. Sản phẩm âm nhạc lần này được ra đời từ cảm hứng về Đảo quốc Sư tử, quốc gia luôn mang đến cho tôi sự ngạc nhiên vì sự phát triển, đổi mới, tinh thần quyết tâm theo đuổi đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ để biến chúng thành hiện thực”.