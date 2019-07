Sau khi nỗ lực tìm kiếm tại các thương hiệu nội địa nổi tiếng như Beyond the Vines, In Good Company, Ginlee hay State Properly, Sĩ Thanh chọn chiếc áo khoác da đen cho phong cách Rock Chic bui bặm. Cô nàng ghi điểm, "lột xác" táo bạo trong bộ trang phục mới.