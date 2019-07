Điểm nhấn đặc sắc của chương trình là màn thả hoa đăng cầu may, một trong những nét đẹp văn hóa không thể thiếu khi nhắc đến miền đất di sản Hội An. Dường như, dòng sông tơ lụa càng thêm rực rỡ với những đóa đăng lung linh mang đến an lành, hạnh phúc cho du khách.