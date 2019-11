Quảng Nam Mưa lớn kéo dài, từng diễn viên múa trong show thực cảnh phải gồng mình trước thời tiết để đem đến màn trình diễn ấn tượng nhất có thể.

Show thực cảnh Ký ức Hội An diễn ra vào hàng tối (trừ thứ ba) bất kể thời tiết. Những ngày qua, mưa bão liên tục tại Hội An ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động biểu diễn.

Ký ức Hội An là một trong những show diễn thực cảnh đẹp nhất của Việt Nam.

"Vì lịch diễn đã lên từ trước nên show được bán vé cho khách, chúng tôi vẫn diễn, ngoại trừ trường hợp gió bão quá to thì chúng tôi sẽ được nghỉ. Như vừa rồi, ảnh hưởng của cơn bão số 5 khiến chúng tôi phải nghỉ diễn 2 buổi. Thật buồn, nhưng vì sự an toàn cho du khách và cả anh chị em diễn viên, vận hành thì phải thế thôi", Hà Phương, diễn viên múa trong show thực cảnh, cho hay.

Theo Hà Phương, những người sức khỏe yếu hơn trong đoàn phải cố gắng hoàn thành màn biểu diễn một cách xuất sắc nhất cho khán giả. "Cố gắng là một phần, có nhiều hôm mấy bạn ngất xỉu, rồi bị cảm lạnh, ho...", cô nói. Những diễn viên trong đoàn phải dần thích nghi với thời tiết để từng người luôn nhập tâm với vai của mình, và mưa gió dần không còn là trở ngại.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của diễn viên, nước mưa đọng trên sân khấu khiến việc di chuyển của đoàn khó khăn hơn, những động tác múa dễ bị trơn trượt.

Hà Phương cho rằng, người phải đối mặt với nhiều thách thức nhất khi trời mưa to gió lớn là diễn viên đảm nhận vai chàng trai trong màn 3 "Thuyền và Biển", do phải bay bằng cáp từ trên cao xuống.

Ngày mưa, trang phục biểu diễn và tóc dính nước rất nặng nhưng các diễn viên vẫn tiếp tục công việc.

Dù mưa bão, động lực để Hà Phương và các diễn viên trong đoàn không bỏ cuộc chính là những ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo họ từ khán đài ngoài trời. Khán giả vẫn không bỏ về mà ngồi dưới mưa để tiếp tục xem show thực cảnh.

"Chúng tôi là nghệ sĩ nên mong muốn đầu tiên là được thỏa sức với đam mê, biểu diễn cho khán giả xem và được đón nhận bằng những tràng vô tay nồng nhiệt. Những hôm đông khán giả, chúng diễn trong niềm vui, những hôm ít lại diễn bằng đam mê của mình", diễn viên Hữu Thành bày tỏ.

Do show thực cảnh được trình diễn trên sân khấu ngoài trời rộng tới 25.000 m2, không chỉ diễn viên mà khán giả cũng không tránh khỏi bị ướt nếu có cơn mưa bất chợt. Khán giả được phát ô (dù) và áo mưa để tiếp tục xem chương trình.

Không chỉ trang bị cho khán giả áo mưa hay ô (dù), Công viên Ấn tượng Hội An còn có áo đặc biệt cho diễn viên mặc bên trong, hoặc lớp áo màu da giữ ấm vào những ngày trời lạnh và chuẩn bị nước gừng nóng cho từng người. Bên cạnh đó, việc dùng giày chuyên dụng giúp chân bám chắc hơn trên mặc sân khấu, đảm bảo chất lượng show diễn khi trời mưa.

Từ những trang thiết bị hỗ trợ cho đến những trào pháo tay cổ vũ của khán giá, tất cả như tiếp lửa cho đoàn diễn viên múa hoàn thành show trên sân khấu ngoài trời rộng 25.000 m2, tái hiện lịch sử, văn hóa của thương cảng Hội An sầm uất từ quá khứ đến hiện đại.

Với những diễn viên trong đoàn, điều quan trọng hơn nữa là show diễn đang được khán giả trong nước, quốc tế đón nhận. "Biết đến show diễn Ký ức Hội An qua biển quảng cáo trên đường phố, chúng tôi không thể tưởng tưởng nó hay đến vậy. Mặc dù đã đến nhiều nơi và đặc biệt từng xem nhiều show thực cảnh trên thế giới, Ký ức Hội An hay và tình hơn rất nhiều", ông Bent và bà Fency - hai du khách đến từ Isarel nói khi xem xong show vào hôm trời mưa. " Các bạn nên tự hào vì điều đó. Thật không thể tin được. Chúng tôi cũng thực sự khâm phục các bạn diễn viên vì trời mưa rất to, chắc hẳn sẽ rất lạnh".