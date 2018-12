Diễn ra từ ngày 24/6 đến 26/6 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Hội chợ Du lịch quốc tế về nghỉ dưỡng biển và MICE Đà Nẵng - BMTM Da Nang 2016 dự kiến sẽ thu hút 100-150 người, 150 gian hàng triển lãm từ các đơn vị du lịch uy tín trong và ngoài nước. Dự kiến ngày hội có khoảng 7.000 khách thương mại cùng 20.000 khách đại chúng trong và ngoài nước tham dự. Hội chợ sẽ mở cửa đón khách 9h - 17h mỗi ngày.

Dịp này, tại gian hàng E10-11, Saigontourist áp dụng mức giá tiết kiệm đối với chùm tour “Tận hưởng bản sắc Việt” khởi hành từ Đà Nẵng, gồm: Cù lao Chàm một ngày, giá 299.000 đồng; TP HCM - Cần Thơ - Đồng Tháp - Tràm chi Tam Nông 3 ngày, giá 3,499 triệu đồng; TP HCM - Cái Bè - Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên 4 ngày, giá 4,359 triệu đồng. Các tour Hà Nội - Lào Cai - Sapa 3 ngày, giá 3,899 triệu đồng; Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 4 ngày, giá 4,699 triệu đồng; Đà Lạt 3 ngày, giá 3,499 triệu đồng; Đà Lạt - Nha Trang 5 ngày, giá 4,899 triệu đồng...

Đối với chùm tour “Trải nghiệm sắc màu thế giới”, công ty giảm 6 triệu đồng mỗi khách mua tour Mỹ 10 ngày (giá còn 69,99 triệu đồng); Australia 7 ngày (46,99 triệu đồng); giảm 2 triệu đồng một khách cho tour Dubai - Abu Dhabi 5 ngày (21,99 triệu đồng); Nhật Bản 5 ngày (30,49 triệu đồng); giảm một triệu đồng mỗi khách cho các tour Hàn Quốc 5 ngày (17,59 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Hong Kong- Disneyland 4 ngày giá chỉ 13,99 triệu đồng, Singapore - Malaysia 6 ngày 11,55 triệu đồng và Singapore 4 ngày 9,49 triệu đồng. Mức giảm là 500.000 đồng mỗi khách dành cho các tour Campuchia 4 ngày (7,46 triệu đồng), Myanmar 5 ngày (10,99 triệu đồng)...

Trong ba ngày diễn ra hội chợ, tại gian hàng E10-11, công ty lữu hành này tổ chức rút thăm trúng tour Đà Lạt và quà tặng mỗi ngày vào lúc 16h. Khách dự lãm còn có cơ hội được nhận hàng trăm quà tặng hấp dẫn từ các đối tác: thẻ Welcome, khách sạn Thủ Đô, nhà hàng hải sản San Hô, Adella Spa, Galina Đà Nẵng Mud Bath & Spa, Trang sức Hạnh Hòa, Thời trang Efora... Xem thêm tại đây.

Khách hàng đồng thời được tham gia chương trình khuyến mãi “Sôi động du lịch Hè 2016 cùng Saigontourist - Cơ hội trúng thưởng & trải nghiệm hải trình Địa Trung Hải trên siêu du thuyền tuyệt đỉnh Harmony of the Seas”. Trong đó, giải đặc biệt là chuyến cùng du thuyền lớn nhất thế giới khám phá Tây Ban Nha - Pháp - Italy và 6 giải nhất là du thuyền Mariner of the Seas theo hải trình Singapore - Malaysia. Chương trình diễn ra từ này đến 1/8 dành cho khách hàng mua dịch vụ từ 5 triệu đồng trở lên, tại hệ thống văn phòng của Saigontourist trên toàn quốc.

Mai Thương