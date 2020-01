Quang cảnh yên bình lúc sáng sớm ngày Tết trên đường Trần Phú, Hội An, tỉnh Quảng Nam. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Đô thị cổ này cũng được được tạp chí Travel and Leisure bình chọn đứng đầu 15 thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019. Ảnh: Đỗ Anh Vũ.