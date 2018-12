Một ngày khám phá Hà Nội với bánh trung thu / Địa điểm đón Trung thu ở Sài Gòn

Hoa đăng là lễ hội đường phố được tổ chức thường niên tại thị trấn Sa Pa trong dịp Tết Trung thu vào các ngày 13-15/8 âm lịch, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và thu hút du khách đến địa phương. Mùa Trung thu năm nay (13-15/9), lễ hội Hoa đăng hứa hẹn được đổi mới, đầu tư công phu, sáng tạo rõ nét về hiệu ứng hình ảnh, tạo hình, màu sắc...

Tham gia lễ hội Hoa đăng Sa Pa năm 2016, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hàng nghìn chiếc đèn rực rỡ, nhiều hình thù, kiểu dáng độc đáo... mang đậm nét văn hóa núi rừng Tây Bắc. Màn rước đèn đi quanh các tuyến phố trung tâm thị trấn Sa Pa sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng về Trung thu phố núi.

Đèn lồng trang trí ở vòng quay Sun Wheel Đà Nẵng.

Các ngày 9-15/9, tại Công viên Châu Á (Đà Nẵng) sẽ tổ chức Lễ hội đèn lồng 2016 với chủ đề “Châu Á rực rỡ”. Người dân thành phố bên sông Hàn và du khách sẽ thưởng ngoạn bữa tiệc ánh sáng và tham gia nhiều hoạt động rộn ràng như múa lân, lễ diễu hành đèn lồng biểu trưng cho linh vật 10 nước châu Á. Tại lễ hội, các linh vật được dựng thành đèn lồng có chiều cao lên tới 2 m, thắp sáng rực rỡ và nối đuôi nhau diễu hành qua khu vực biểu trưng cho các quốc gia châu Á: Khu Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan...

Tại Hội An, các ngày 12-15/9, các hoạt động Trung thu truyền thống cũng được tổ chức để kết nối Hội An với du khách như: Hội thi múa lân, Hội thi múa thiên cẩu, đặc biệt là màn tái hiện “Đêm Phố cổ Hội An đầu thế kỷ 20”.

