Để mang đến một buổi tối thư giãn hơn cho khách hàng và dịp kỷ niệm 44 năm thành lập Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Khách sạn Rex đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi tại Rooftop Garden Bar, dành cho những ai yêu thích vị bia tươi hoặc các món cocktail nổi tiếng.

Trong đó, chương trình "Five O'clock Follies" diễn ra từ nay đến hết 31/8, trong khung giờ 17h-19h mỗi ngày. Khách hàng mua bất kỳ một cocktail hoặc một bia được tặng một cocktail hoặc một bia cùng loại (theo thực đơn chương trình "Five O’clock Follies" do nhà hàng cung cấp).

Còn với chương trình "Amazing Weekend" sẽ diễn ra từ 21/6 đến hết 31/8, trong khung giờ 20h30-22h30 thứ 6 và thứ 7 mỗi tuần. Khách hàng được thưởng thức các loại cocktail và bia (theo thực đơn chương trình "Amazing Weekend" do nhà hàng cung cấp) trong vòng 2 giờ chỉ với 699.000 đồng một người (chưa gồm thuế, phí).

Sở hữu hai góc nhìn về phố đi bộ Nguyễn Huệ và sông Sài Gòn, Rooftop Garden Bar tại Khách sạn Rex Sài Gòn sẽ mang đến cho khách hàng những cảm nhận thật nhẹ nhàng và thư thái khi được thưởng thức bữa tối ngon miệng bên các món ăn thơm ngon nóng hổi, cùng uống từng ly nước mát lạnh.

không gian nhẹ nhàng và thư thái tại Rooftop Garden Bar - Khách sạn Rex Sài Gòn.

Tại địa điểm này, khách hàng còn có thể cùng người thân, bạn bè chiêm ngưỡng vẻ đẹp thành phố từ tòa nhà gần 100 năm tuổi.

Chi tiết liên hệ: Rooftop Garden Bar - Khách sạn Rex Sài Gòn: 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Điện thoại: 028 3829 2185 - 028 3829 3115, ext: 7265. Email: rexhotel@rex.com.vn. Website: www.rexhotelsaigon.com

Thư Kỳ