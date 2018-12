Những nơi có múi giờ kỳ lạ trên thế giới

Khi nhắc đến lực lượng hải quân, nhiều người đều đinh ninh rằng đó là một nghề gắn phần lớn thời gian trên biển. Tuy nhiên, ở Bolivia, trong gần 140 năm nay, hơn 5.000 lính hải quân chưa từng có cơ hội nhìn thấy biển, theo News.

Trong cuộc chiến Thái Bình Dương diễn ra từ năm 1879 đến năm 1884, Bolivia mất 240 km đường bờ biển vào tay Chile. Kể từ đó, hải quân của quốc gia Nam Mỹ này không được bước chân ra biển. Vùng hoạt động của họ chỉ còn trên các con sông, hồ.

Hải quân Bolivia diễu hành trong ngày 23/3 - ngày của Biển. Ảnh: News.

Năm 1963, đất nước này thành lập Hạm đội Bolivia, gồm 4 chiếc thuyền do Mỹ tài trợ và 1.800 binh sĩ. Năm 1966, tổ chức này được đổi tên thành Lực lượng Hải quân Bolivia.

Ngày nay, lực lượng hải quân dành phần lớn thời gian để thực thi nhiệm vụ trên sông Amazon và trên diện tích mặt nước 8.370 km2 của hồ Titicaca. Họ thường cung cấp vật tư y tế cho những người dân ở khu vực hẻo lánh, chống buôn lậu ma túy và cứu trợ khi đất nước gặp thiên tai.

Dù không nằm trong top các quốc gia có lực lượng hải quân hùng hậu, Bolivia chưa bao giờ ngừng cố gắng trong việc đòi lại bờ biển của mình. Các thủy thủ, quân nhân của hải quân vẫn phục vụ trong quân đội với hy vọng một ngày nào đó, con thuyền gắn cờ Bolivia sẽ dong buồm ra khơi. Niềm mong mỏi đó của hải quân và cả người dân Bolivia lại càng trở nên mạnh mẽ hơn vào ngày 23/3 mỗi năm - Ngày của Biển.

Trong ngày này, hàng nghìn binh sĩ diễu hành trong bộ đồng phục hải quân, và hát vang bài hát We will recover our sea (Chúng tôi sẽ lấy lại biển của mình).

Năm 1999, Chile đã cho Bolivia thuê lại một cảng biển nhỏ, có diện tích 3,6 km2 trong 99 năm. Diện tích biển này nhỏ hơn rất nhiều lần diện tích biển mà Bolivia trước kia từng có.

Bolivia là một quốc gia nằm kín trong lục địa ở trung tâm Nam Mỹ. Đất nước ước này có biên giới với Brazil ở phía bắc, Paraguay ở phía đông, Argentina ở phía nam, Chile và Peru ở phía tây.

Hồ muối Uyuni - một điểm tham quan nổi tiếng ở Bolivia. Giá tour tới tham quan cánh đồng muối lớn nhất thế giới này mỗi ngày vào khoảng 70-90 USD. Ảnh: Bolivia Travel Site.

Nhiều người đã ví Bolivia như một chiếc hộp Pandora của thần thoại Hy Lạp, do sở hữu vẻ đẹp kỳ bí mà càng tham quan khám phá, du khách càng mê mẩn.

Một trong số những địa danh nổi tiếng ở đây là hồ Titicaca, sa mạc muối Uyuni - nơi sinh sống của hàng triệu con chim hồng hạc, chợ phù thủy ở thủ đô La Paz.