Hương vị bình dân còn có mùi thơm và vị béo của nước cốt dừa. Miếng bò làm kỹ, nấu rất thấm gia vị. Một thực khách sống ở quận 4 chia sẻ: "So với ngày trước thì hương vị bây giờ không bằng, có lẽ do làm với số lượng nhiều. Dù vậy, khi so sánh với mặt bằng chung là các quán bình dân thì quán này vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của mình".