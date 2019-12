Premier Village Phu Quoc Resort

Bên cạnh đó, bạn sẽ có dịp trải nghiệm nhà hàng The Market - chuyên phục vụ các món ăn truyền thống của Việt Nam. Với triết lý cân bằng các nguyên tố Ngũ hành trong nghệ thuật ẩm thực, The Market sẽ là lựa chọn cho các bữa tiệc gia đình hoặc tiệc nhóm sôi động. Một trong những món ăn được chờ đón tại đảo Phú Quốc chính là Lẩu hải sản tươi sống với hương vị đậm đà và nguyên liệu tươi ngon sẵn có.

Đến với The Market, thực khách có cơ hội thưởng thức các loại hải sản như tôm, cua địa phương, được chế biến theo nhiều phong cách khác nhau. Nếu bạn muốn chào đón một thập niên mới với những món ăn thuần Việt thì The Market sẽ mang đến cho bạn một bữa tiệc tất niên đúng điệu. Bạn sẽ có dịp đón năm mới với nhạc sống sôi động, DJ tài năng và màn trình diễn pháo hoa trên biển. Cho dù bạn muốn tổ chức một bữa tiệc ấm cúng, thân mật hay sự kiện tầm cỡ dịp cuối năm thì Premier Village Phu Quoc đều có thể đáp ứng.