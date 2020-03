Thực hiện ước nguyện ấp ủ 5 năm, vợ chồng Trường An cùng bố mẹ chạy xe máy qua 15 tỉnh thành trong 18 ngày, mặc nhiều người can ngăn.

Nguyễn Thị Trường An, 33 tuổi, ở TP HCM là con gái út của gia đình 5 anh chị em. Là người yêu du lịch, An thường cùng chồng thực hiện các chuyến đi bằng xe máy, xe khách tới Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt...

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến đi xuyên Việt bằng chiếc vespa cổ năm 2015, đổ đèo trên dãy Trường Sơn và băng qua núi rừng trùng điệp trên đường đi Khe Sanh, Quảng Trị.

"Với mình, đi xe máy mới thực sự tự do, để thưởng ngoạn cảnh đẹp của đất nước", An nói.

Trường An cùng chồng và bố mẹ. Bố mẹ cô năm nay 63 và 66 tuổi đều là người Vũng Tàu, làm nghề trồng hoa màu. Ảnh: NVCC.

Trở về nhà, An ấp ủ một chuyến đi cùng bố mẹ, vì họ đều yêu thích du lịch, khám phá. Tuy nhiên qua nhiều năm, kế hoạch vẫn phải gác lại bố quanh năm bận bịu với những luống hoa, khó sắp xếp thời gian. Tới cuối năm 2019, khi nhận thấy bố mẹ đã lớn tuổi, cơ thể cũng dần yếu hơn và xuất hiện các chứng bệnh người già, An quyết định sẽ thực hiện ước nguyện của mình chứ không chần chừ thêm.

Khi bày tỏ ý kiến, mẹ là người rất hào hứng còn ba thì trái lại. Hai vợ chồng lên kế hoạch chi tiết, cùng dự trù kinh phí, từ Sài Gòn về Vũng Tàu nhiều lần để thuyết phục cho tới khi ông đồng ý. An cho biết, thực lòng bố cô cũng rất muốn đi, ông thường nhắc đến những chuyến đi rừng trước kia, tuy nhiên trong lòng còn nhiều e ngại về sức khỏe và công việc. "Cuộc sống không biết trước điều gì, tôi không muốn đến lúc ba má không còn mới phải nhắc đến từ ước gì", cô chia sẻ.

Hành trình 2.300 km trên xe máy

Không đợi lâu, tới ngày 8/2/2020, sau khi sắp xếp công việc và chuẩn bị hành lý, gia đình 4 người bắt đầu chuyến đi từ TP Vũng Tàu. Trên 2 chiếc xe cá nhân, bố và chồng An là người cầm lái. Các tỉnh thành mà gia đình đã đi qua: Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình. Điểm cuối cùng của hành trình xe máy là thủ đô Hà Nội. Tới đây, gia đình gửi xe máy về TP HCM và đi xe khách lên Sa Pa, Lào Cai.

Vì bố mẹ đã lớn tuổi, An xác định không cần đi nhanh, đi nhiều, vừa đi vừa nghỉ. Cả chuyến đi, cô phải liên tục động viên, cổ vũ bố mẹ. Miền Bắc tháng 2 còn lạnh, nên chuyến đi phải tạm gác lại vịnh Hạ Long, nơi mẹ cô mong được đi nhất và những cung đèo Tây Bắc, nơi An ước nguyện được đưa bố đi một lần. Vì vậy, chuyến đi dự kiến 25 ngày qua 3.800 km đã rút xuống chỉ còn 18 ngày. Trong đó, gia đình dành 2 ngày để qua Kon Tum, thăm họ hàng.

Hành trình để lại trong các thành viên rất nhiều kỷ niệm đẹp. "Chạy dọc đường mòn Hồ Chí Minh, có những đoạn đường rừng đẹp quá, ba chạy thật chậm để ngắm. Mình ngồi sau cứ ngoái cổ lại để nhìn xe ba mẹ, cách xa nhau một đoạn xa quá phải dừng lại đợi, mà đợi không thấy thì quay lại tìm", An vui vẻ kể lại.

Đây là lần đầu bố An ra miền Bắc, lại đi lúc trời lạnh. Thuê xe máy đi chơi Sa Pa, trời dày sương mù và lạnh cóng tay, ông mặc 4 - 5 chiếc áo, về đến nơi nghỉ lại trùm kín chăn. "Nhớ lại vừa buồn cười, vừa thương ba", An nói. Về nhà, bố cô vẫn liên tục nhắc rằng đó là lần đầu tiên được "thưởng thức" cái lạnh 10 độ C.

Với khoảng cách tuổi tác và thế hệ, trong chuyến đi cũng có nhiều điểm mà vợ chồng An tập thích nghi với bố mẹ. Thông thường khi đi du lịch, cặp đôi trẻ sẽ xuất phát từ 6, 7h sáng nhưng lần này, mỗi sáng đều chờ bố mẹ thưởng thức cà phê lúc 8h rồi mới đi. Hay với người trẻ, đi du lịch là để khám phá ẩm thực địa phương nhưng người già lại thích ăn cơm. Vì không muốn để bố mẹ ăn một mình, cả gia đình đã hội ý sẽ xen kẽ các bữa ăn hợp lý.

Bố mẹ An lái xe qua các cung đường đèo. Ảnh: NVCC.

Ngày 25/2, gia đình khởi hành và đi máy bay về Sài Gòn, kết thúc chuyến đi đầy ý nghĩa với tổng chi phí 30 triệu đồng. Về tới nhà, mọi thành viên đều an toàn, khỏe mạnh. "Đưa được ba mẹ đi thành công mình mừng lắm và đây cũng là chuyến đi để đời của họ. Ba mẹ mình đã cao tuổi rồi, không biết bao giờ mới có thể thực hiện được nữa", An chia sẻ.

Trước chuyến đi, có nhiều cô, chú, họ hàng khuyên cản. Tuy nhiên, với An, đi du lịch không có gì là nguy hiểm nếu biết lên kế hoạch, chăm sóc bản thân thật tốt và xác định tâm lý thoải mái. Vào mùa lúa chín nào đó, nếu bố mẹ còn khỏe cô sẽ đưa họ đi ngắm ruộng bậc thang Tây Bắc.

