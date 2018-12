Đôi tình nhân Mỹ tự lái trực thăng vì phi công bị ngất / Phi công rời buồng lái đi ngủ khiến hành khách phát hoảng

Sự việc xảy ra tại Kalimpong, tây Bengal, Ấn Độ. Khi đang bay trên trời, một chiếc dù lượn chở hai người (một du khách, một phi công) bị hỏng, Nextshark đưa tin ngày 30/11.

Phi công chết vì cứu khách khi dù lượn rách giữa không trung Video: YouTube.

Du khách tham gia trải nghiệm là Gaurav Choudhary, người Ấn Độ. Khi chơi môn dù lượn, Choudhary mang theo gậy selfie để quay lại toàn bộ hành trình. Do đó, anh đã quay lại được khoảnh khắc đáng sợ khi họ bắt đầu lao từ trên cao xuống vì dù rách, dây an toàn đứt.

Vài phút sau đó, cả hai vướng vào các ngọn thông rồi đâm xuống tầng thượng một ngôi nhà. Video kết thúc với một phần của dù lượn bay lên trời. Phi công không qua khỏi còn nam du khách bị thương nặng, gãy chân.

Phi công tên là Purushottam Timsina, người Nepal. Trong video quay được, Timsina đã cố gắng giữ lấy Choudhary khi họ bị mất kiểm soát. Những người có chuyên môn cho biết, hành động của phi công 22 tuổi lúc gặp sự cố đã cứu du khách thoát chết.

Tuy nhiên, những người bạn đồng hành của Choudhary vẫn đệ đơn kiện ban tổ chức môn dù lượn. Một người chỉ ra rằng ban tổ chức đã bỏ qua các biện pháp an toàn cơ bản. Phi công thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm.

Hiệp hội dù lượn Kalimpong phủ nhận về việc tai nạn xảy ra do lỗi của phi công. Cảnh sát Ấn Độ đã tiến hành điều tra vì cho rằng đây không phải là một sự cố mà có thể do chiếc dù lượn không an toàn vẫn được sử dụng.