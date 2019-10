Ngày 12/10, ​nhà hàng P’TI Saigon với mô hình nhà hàng và bar lounge khai trương, hứa hẹn trải nghiệm thú vị cho thực khách.

Hospitality từ lâu đã trở thành thuật ngữ phổ biến mà khi nhắc đến người ta sẽ nghĩ ngay tới ngành Dịch vụ, Du lịch, Nhà hàng - Khách sạn. Cụm từ chỉ mối quan hệ giữa khách và chủ nhà, trong đó chủ nhà tiếp khách với thiện chí, bao gồm cả việc tiếp nhận, giải trí của khách, khách hoặc người lạ. P’TI Saigon xây dựng dựa trên khái niệm đó.

Đại diện nhà hàng cho biết, ai từng đến thành phố biển St Tropez ở miền nam nước Pháp, hòn đảo nhỏ xinh đẹp St Bathelemy ở vùng biển Caribean, hay Ibiza vùng Địa Trung Hải, thì hãy đến P’TI Saigon để tìm lại cảm giác yêu thích. Sài Gòn, thành phố năng động, hội tụ người dân tứ xứ, P’TI Saigon xuất hiện mới lạ, sẽ là điểm đến thư giãn sau ngày làm việc căng thẳng.

Thực khách thưởng thức ẩm thực tại P’TI Saigon.

Đến P’TI Saigon thực khách thư giãn, thưởng thức ẩm thực và văn hóa ẩm thực vùng Provence, quê hương của hoa tím Lavender, ở miền nam nước Pháp, hòa cùng không khí biển diễn thời trang mang hơi hướng phong cách của thành phố biển St Tropez, ngắm nhìn những bộ trang phục đẹp được trình diễn trong nền nhạc với âm thanh vừa phải, mà không làm mất đi sự riêng tư, nhẹ nhàng của bữa tối. Vũ điệu Cabaret nóng bỏng làm cho thực khách như lạc vào vũ trường Moulin Rouge nổi tiếng ở Paris.

Sau khi đã thưởng thức món khai vị, món chính với vài ly rượu vang, trong lúc chờ để phục vụ món tráng miệng, quý khách có thể bước lên lầu chọn cho mình một bộ trang phục hóa trang, rồi bước xuống nhún nhảy hay catwalk một chút để chụp những bức hình vui nhộn, chia sẻ lên social media. Sau bữa tối, nếu đang muốn tiếp tục tiệc tùng thì DJ sẽ tăng âm thanh, chuyển nhạc, đáp ứng nhiều yêu cầu của khách.

Sài Gòn, thành phố năng động hội tụ người dân tứ xứ trong và ngoài nước. Trong ảnh, một thực khách thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng.

Nhà hàng có khuôn viên rộng 850m2, thiết kế với kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp và ê kip, Reda Amalou, người đã thiết kế The Nam Hai Resort (Hội An) và the Six Sense (Côn Đảo). Anh thiết kế nhà hàng dựa theo concept (ý tưởng và mô hình) của chủ đầu tư, kỹ đến từng chi tiết, từ bố cục, màu sắc đến đồ trang trí nội thất đến những dụng cụ nhỏ.

Bếp trưởng Sakal Phoeung.

Bếp trưởng là Sakal Phoeung, người Pháp, hơn 15 năm gắn bó với tập đoàn Accord, thương hiệu Sofitel. Từ khi chia tay Sofitel để bắt đầu phát triển chuỗi nhà hàng riêng, anh và đối tác đã thành công với nhà hàng món ăn Pháp Le Corto, nơi đón tiếp Tổng thống Pháp François Hollande khi ông còn đương chức. Anh và học trò của anh, chef Vương, người lọt top 3 của cuộc thi Top Chef 2019 từng chia sẻ, cả hai hạnh phúc khi có không gian bếp rộng, khang trang có đầy đủ trang thiết bị tại P’TI Sài Gòn để chế biến mọi thực đơn mà họ muốn.

Lê Nguyễn