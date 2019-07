Đến khu du lịch cáp treo núi Sam, du khách sẽ tham quan và cúng viếng tại nhiều đền; mua sắm, giao lưu, hòa mình vào các lễ hội...

Một chuyên gia du lịch cho biết, du lịch cáp treo được xem là một trong những đòn bẩy giúp các địa phương có lợi thế phát triển hạ tầng này được tỏa sáng tiềm năng công nghiệp không khói, thu hút du khách muôn nơi.

Tiềm năng du lịch cáp treo

Bà Nà Hills ở Đà Nẵng được đánh giá là một trong những điểm sáng của du lịch cáp treo. Từ chỗ một vùng Núi Chúa xưa kia vốn chìm trong quên lãng nhiều thập kỷ, đến trở thành một trong những "điểm phải đến trên thế giới", Bà Nà Hill đã đi lên nhờ tuyến cáp treo được Sun Group đầu tư bài bản mọi hạng mục.

Tuyến cáp treo Bà Nà Hills gây ấn tượng với nhiều du khách. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2009 đến 2018, lượng khách tới Đà Nẵng tăng trưởng tới 463%, du khách đến Bà Nà cũng tăng hơn 160 lần. Đặc biệt, kể từ sau "hiện tượng Cầu Vàng", số chuyến bay quốc tế tới Đà Nẵng từ các thị trường mới như Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ... tăng đột biến. Chỉ riêng tháng đầu năm nay, số chuyến bay từ Thái Lan tới Đà Nẵng đã tăng tới 56 chuyến trong tuần. Đây đã và sẽ tiếp tục là một điểm nhấn lớn đóng góp vào nỗ lực đưa du lịch Đà Nẵng được vinh danh trên bản đồ thế giới.

Một dự án khác đã được Sun Group đầu tư là cáp treo Fansipan, góp phần tăng lực hút của tuyến du lịch vùng núi phía Bắc Sapa - Lào Cai - Lai Châu - Mộc Châu trở nên đầy sức sống. Đây là một trong những điểm check-in thú vị cho nhiều bạn trẻ cũng như du khách trong và ngoài nước.

Tuyến cáp treo lên nóc nhà Đông Dương đã khiến cho du lịch khu vực Tây Bắc ngày càng tỏa sáng, hòa vào không khí phát huy du lịch văn hóa bản địa đặc sắc của Việt Nam.

Từ Bà Nà Hills, Fansipan đến cáp treo qua biển Nha Trang, cáp treo Hòn Thơm - Phú Quốc... mỗi một công trình đều tăng thêm một điểm đến. Giá trị mang lại của các công trình này không chỉ tăng lượt bán vé, doanh thu trực tiếp, mà còn tăng ngày nghỉ, giữ chân khách lưu trú ở lại địa phương, tăng giá trị tổng thể cho điểm du lịch.

Nét độc đáo của khu du lịch cáp treo núi Sam

Tại An Giang, núi Sam gây ấn tượng với tầm nhìn rộng đến các vùng đồng bằng trong khu vực và đặc biệt là biên giới, giúp du khách thỏa sức ngắm phong cảnh trùng điệp, non nước hữu tình ở An Giang.

Lễ hội tại khu du lịch cáp treo núi Sam.

Để biến lợi thế của đỉnh núi Sam thành điểm đến độc đáo và thu hút du khách tại An Giang, từ 2017, chủ đầu tư khu du lịch cáp treo núi Sam đã nỗ lực đầu tư hoàn thành các hạng mục chính của dự án.

Đến khu du lịch cáp treo núi Sam ngày nay, ngoài viếng miếu bà chúa Xứ, du khách còn có thêm các điểm đến mới gồm: nhà ga và trụ cáp treo hiện đại theo phong cách châu Âu, tổ hợp các chùa đền có thể tham quan và cúng viếng đền Một Cột, đền Dược Sư, đền Phật Ngọc, đền Phật Quan Âm... Du khách còn có thể ăn uống, nghỉ ngơi tại nhà hàng; mua sắm, giao lưu và hòa mình vào các lễ hội tại quảng trường - trung tâm tổ chức hội chợ...

Theo bà Nguyễn Thị Hương Ngân - Tổng giám đốc MGA Việt Nam - chủ đầu tư khu du lịch cáp treo núi Sam - du lịch cáp treo không thể dựa vào mỗi một nhà ga cáp treo và tuyến lên núi duy nhất. Đầu tư đồng bộ, đa hạng mục, tiện ích, vận hành với các hoạt động phong phú, đặc sắc... sẽ là điều kiện đủ cho mọi dự án du lịch cáp treo trở thành thỏi nam châm của du lịch vùng. Cụ thể, MGA Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ hướng đến khai trương khu du lịch cáp treo trong năm nay.

Nhà ga cáp treo núi Sam.

Đại diện MGA Việt Nam cho biết thêm, UBND tỉnh An Giang vừa cho đơn vị này thuê hơn 17.000 mét vuông đất trên đỉnh núi Sam (TP Châu Đốc) để làm du lịch. Đây là điều kiện quan trọng để đơn vị hoàn thành tuyến cáp treo núi Sam, sớm hoàn thiện mục tiêu thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan, vui chơi, lưu trú. Hoạt động này còn đưa khu du lịch cáp treo núi Sam trở thành một điểm đến mới của tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Phạm Lê