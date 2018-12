Theo hành trình Bắc Kinh – Nội Mông 6 ngày giá 18,9 triệu đồng của Công ty Du lịch Vietrantour, du khách sẽ có cơ hội chinh phục thiên đường giải trí giữa sa mạc Vọng Âm (Xiangshawan) của khu tự trị Nội Mông Cổ, với biển cát vàng và vùng đồng cỏ bát ngát.

Du khách trải nghiệm cưỡi lạc đà, chứng kiến cát đổi màu từ vàng sang trắng và hiện tượng “vọng âm” kì lạ ở sa mạc Vọng Âm.

Tọa lạc tại trung tâm tam giác ba thành phố Hồi Hột, Bao Đầu và Ngạc Nhĩ Đa Tư, vùng đại mạc nổi tiếng này được xếp hạng cấp 5A, cấp cao nhất của Trung Quốc. Sa mạc có địa thế hình bán nguyệt với những đồi cát cao 110m, dốc 45 độ tựa như bức tượng vọng âm khổng lồ, tạo ra thứ âm thanh giống động cơ ô tô mà không ai có thể giải thích được.

Thiên nhiên ưu ái cho nơi đây khí hậu ôn hòa, mát mẻ ngay trong những ngày hè, thậm chí những cơn gió lớn còn khiến du khách phải chuẩn bị sẵn áo khoác để phòng khi thấy lạnh. Sa mạc cũng cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan bằng ô tô chuyên dụng có hình dáng phi thuyền, lướt tốc độ cao trên cát.

Nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp hiện tượng cát đổi màu theo giờ, khi trắng, vàng, rồi chuyển sang hồng. Bạn cũng sẽ có dịp thưởng thức vở kịch tái hiện công chúa Mông Cổ xuất giá, trải nghiệm ngồi vắt vẻo trên lưng lạc đà cách mặt đất gần 2m, thong dong dạo bước trong nắng gió đại mạc và ngồi tàu điện tham quan lượt về.

Ngoài ra, nơi đây còn cung cấp riêng các gói lẻ gồm chỉ tham quan giá 30 tệ, tương đương 100.000 đồng Việt Nam, trọn gói chơi các trò giá 310 tệ, tức gần một triệu đồng. Bạn sẽ đi cáp treo vào sa mạc và trở ra bằng ghế treo trên dây cáp.

Sa mạc Vọng Âm cũng có khách sạn Hoa Sen Sa Mạc được bình chọn vào danh sách Best of the Best của giải thưởng Iconic Award 2017, thiết kế theo hình dạng hoa sen nở rộ giữa cát vàng với hồ bơi, spa và câu lạc bộ tư nhân có thể thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng ngay tại sa mạc của du khách.

Sa mạc Vọng Âm khiến du khách kinh ngạc khi hội tụ đầy đủ dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp nhất như đi “phi thuyền”, cáp treo, tàu điện tham quan sa mạc, hồ bơi giữa sa mạc…

Theo hành trình, bạn cũng sẽ đến với thảo nguyên xanh ngát Hy Lạp Mục Nhân (Xilamuren), nơi các chiến binh của Thành Cát Tư Hãn đã từng tung vó ngựa đông chinh bắc chiến từ Trung Á đến Đông Âu, Nam Á. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội thể nghiệm cưỡi ngựa nhìn ngắm thảo nguyên phủ ngập cỏ xanh với giá thuê khoảng 380 – 880 tệ (tương đương 1,3 – 3 triệu đồng) kèm mũ bảo hộ và một người dẫn ngựa.

Cảnh tượng hùng tráng trong “Anh hùng xạ điêu” sẽ hiển hiện trước mắt bạn với những đàn ngựa hàng trăm con “khuấy động” thảo nguyên. Xa xa là những túp lều truyền thống của người Mông Cổ, thấp thoáng khói bếp bốc lên và lác đác vài con dê trắng nhởn nhơ gặm cỏ. Nếu được thưởng thức sữa ngựa, sữa dê, xiên thịt nướng thơm ngon khi mặt trời lưu luyến ở đường biên thảo nguyên thì bạn đã cảm nhận trọn vẹn đời sống du mục thách thức và phóng khoáng.

Cách thảo nguyên 90km là thành phố Hồi Hột, thủ phủ của khu tự trị Nội Mông Cổ, nơi mà bạn có thể thăm thú nhiều di tích lịch sử và điểm đến tìm hiểu văn hóa của tộc người Mông Cổ.

Nổi bật là Phủ Công Chúa được xây dựng từ hơn 300 năm trước, dinh thự của Hòa Thạc Khác Tĩnh cách cách, công chúa thứ 6 của vua Khang Hy nhà Thanh. Sau khi được gả cho Khách Nhĩ Khách quận vương, nàng mang kiến trúc nhà có sân vườn điển hình của triều Thanh trải rộng trên diện tích 18.000m2, lưu giữ đến 1.200 cổ vật có giá trị nghệ thuật, lịch sử và thẩm mỹ cao.

Kế đó là ngôi chùa Đại Chiêu xây dựng vào thế kỷ 16 theo kiến trúc Hán – Tạng lớn nhất và cổ nhất ở Hồi Hột. Trên diện tích 30.000m2, ngôi chùa sở hữu 3 di vật tôn giáo độc đáo là bức tượng Phật Thích Ca Mầu Ni bằng bạc cao 2,5m có niên đại khoảng 400 năm, các bức tranh tường tinh mỹ mô tả chuyến thăm chùa của vua Khang Hy và hình rồng vàng khắc trên một số cột gỗ trong Đại điện.

Gặp gỡ người dân tộc Mông Cổ, cảm nhận đời sống du mục phóng khoáng ở thảo nguyên Hy Lạp Mục Nhân

Cũng không thể không kể đến Bảo tàng Nội Mông lâu đời nhất trong số các bảo tàng ở 5 khu tự trị của Trung Quốc. Với diện tích hơn 15.000m2, bảo tàng sở hữu bộ sưu tập hơn 100.000 hiện vật thuộc bốn chủ đề triển lãm gồm hóa thạch sinh vật Mông Cổ, hiện vật lịch sử, cách mạng và văn hóa dân tộc Nội Mông. Trong đó, nổi bật là hóa thạch khủng long Nurosaurus lớn nhất trong thời kỳ kỷ Phấn Trắng ở châu Á, nặng hơn 60 tấn, cao 12m, rộng 26m và vương miện bằng vàng nặng gần 2kg duy nhất được bảo tồn của A Đề Lạp – Thiền Vu của Đế quốc Hung Nô cổ đại…

Ngoài ra, bạn ghé thăm mộ Vương Chiêu Quân, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc nằm cách thành phố Hồi Hột 9km. Xây dựng cách nay gần 2.000 năm, với diện tích 13.000m2, cảnh trí tự nhiên đẹp với hoa cỏ xanh tốt bao phủ ngôi mộ gợi người ta nghĩ đến mỹ danh “Thanh Trủng” (ngôi mộ xanh).

Cũng nhờ bay nối chuyến từ Hà Nội – Bắc Kinh – Nội Mông nên du khách sẽ có thời gian tham quan Vạn Lý Trường Thành, công trình quân sự vĩ đại nhất thế giới tựa rồng uốn khúc khổng lồ dài tới hơn 20.000 cây số và quần thể lăng mộ 13 vị vua triều Minh rộng 40km2 được UNESCO công nhận di sản thế giới.