Được trả tiền để đi khắp thế giới, nhiều nhà điều hành tour thực tế lại cảm thấy kiệt quệ cả về tinh thần và sức khỏe.

Lý do các công ty thuê người nước ngoài dẫn tour trái phép ở Việt Nam / Nam hướng dẫn viên hành nghề ở nơi nguy hiểm nhất thế giới

Những nhà điều hành tour được trả tiền đi khắp nơi, dùng bữa trong nhà hàng cao cấp và ngủ trên giường êm ái trong khách sạn hạng sang. Nhưng phía sau ánh hào quang là bao nỗi khổ ít người biết. Dưới đây là những chia sẻ của các điều hành tour về nghề nghiệp nhiều người mơ ước này.

Đi du lịch miễn phí?

"Nếu đang đi nghỉ, tôi sẽ không phải làm việc. Không có gì cho thấy những gì tôi đang làm giống như tận hưởng một kỳ nghỉ cả", theo Kimberly Fields-McArthur, điều hành tour người Mỹ đang làm việc tại Australia.

Kathi Thompson Cullin, điều hành tour tại Michigan (Mỹ), cho biết: "Tôi thức dậy lúc 6h và không ngủ cho đến nửa đêm khi hoàn thành công việc giấy tờ".

Khi không phải di chuyển, những điều hành tour tại văn phòng phải sắp xếp và chuẩn bị tất cả thủ tục: xây dựng hành trình, đặt vé cho các hoạt động, bao quát dịch vụ đưa đón và lưu trú, theo dõi các địa điểm để đảm bảo đặt trước toàn bộ dịch vụ liên quan.

Đôi khi du khách có thể gặp nhân viên điều hành tham gia cùng đoàn để đánh giá chất lượng tour và nghiệp vụ của hướng dẫn viên. Ảnh: istock.

Nghe điện thoại 24/7

Dù có nghỉ ngơi trong một khách sạn sang trọng đến mức nào, điều hành tour thường xuyên mất giấc vì những cuộc điện thoại bất chợt.

Anne Marie Brooks, cựu điều hành tour du thuyền tại Orlando (Mỹ), từng đảm trách tour trong thành phố cho những đoàn biểu diễn của trường trung học. Cô nhớ như in lần phải dẫn một đoàn khách lớn, một người đàn ông say xỉn nghỉ cùng tầng khách sạn với những cô gái. Cuộc gọi lúc 3h sáng báo rằng các cô gái không thoải mái, khiến Anne phải lập tức xuống quầy lễ tân để giải quyết. Không còn phòng trống, khách sạn phải điều một nhân viên an ninh ngồi trực ở hành lang suốt kỳ nghỉ của họ.

Với Kimberly, cô buộc phải trả lời điện thoại nhiều lần trong đêm. "Một trong số những cuộc gọi đến từ một quý ông tính toán sai khoảng cách nhảy cầu xuống hồ bơi và bị gãy chân. Đó là lúc 2h sáng".

Giấc ngủ của điều hành tour thường xuyên bị quấy rầy vào mùa cao điểm. Ảnh: istock.

Sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất

Từ khách đi lạc, tai nạn đến thảm họa thiên nhiên, điều hành tour phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với những hoàn cảnh xấu nhất có thể xảy ra.

"Nếu lên lịch trình cho một chuyến đi Indonesia, tôi cần biết rằng núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, kèm theo đó là động đất", Kimberly nhận định. Vì vậy, cô luôn phải tính toán đến nguy cơ xảy ra thảm họa và cách xử lý khi khảo sát trước hành trình.

Mọi chuyện còn có thể chệch hướng do du khách. "Tôi từng đảm nhận những chuyến đi khách bị ốm. Có khi 7 người trong một đoàn cùng nhập viện vào những thời điểm khác nhau, vì những lý do khác nhau", Kimberly chia sẻ.

Sai một ly đi một dặm

Kathi không thể quên bất kỳ chi tiết nào về lượng lớn khách có lịch đi tour trong một ngày: "Có rất nhiều điều xảy ra vào một ngày bình thường mà khách hàng của chúng tôi không bao giờ biết được".

Rắc rối có thể đến từ bất kỳ đâu, chỉ cần sai một chữ cái trong họ tên của một khách có thể khiến cả đoàn bơ vơ không được nhận phòng khách sạn. Ảnh: TripAdvisor.

Có lần Kathi đưa đoàn khách đến một nhà hàng không có đủ nhân viên. Vừa đặt chân tới, cô phải cùng hướng dẫn viên đi lấy ly, rót nước và thức ăn cho cả đoàn khách.

Công việc này vô cùng cực nhọc nhưng điều hành tour sẽ không bao giờ thể hiện trước mặt khách. Kathi cần phải giải quyết lỗi đặt phòng khách sạn trước khi khách phát hiện ra.

"Hãy nghĩ đến tôi như một con vịt bơi trong hồ. Trong mắt chúng ta, một con vịt trông có vẻ thong thả, nhưng phía dưới, đôi chân nó đang đạp cật lực để nổi trên mặt nước", cô ví von.

An An (Theo Mental Floss)