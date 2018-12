Kiểm tra an ninh tại sân bay thay đổi thế nào trong 50 năm qua / Máy quét an ninh tại sân bay có thể gây ung thư không?

Bên cạnh những vật dụng hay bề mặt tiếp xúc ẩn chứa nhiều vi khuẩn, mầm bệnh như ghế ngồi, cabin máy bay, cây ATM... hành khách cần lưu tâm đến khay chứa đồ ở cửa an ninh, theo Nytimes. Tại các điểm kiểm tra an ninh trên khắp thế giới, những khay nhựa in dấu của hàng triệu hành khách khi họ đặt giày dép, laptop, hành lý và vô số vật dụng khác vào để đưa qua máy quét.

Theo một số nghiên cứu tại châu Âu, những khay nhựa này chứa nhiều loại vi khuẩn, trong đó có mầm mống của bệnh cúm. Năm 2016, các nhà khoa học của Đại học Nottingham (Anh) và Viện Sức khỏe và Phúc lợi Quốc gia (Phần Lan) đã lấy mẫu từ những bề mặt thường xuyên có người chạm vào tại sân bay quốc tế Helsinki trong và sau giờ cao điểm. Họ phát hiện 50% khay nhựa có nhóm virus chứa RNA lây nhiễm bệnh đường hô hấp, mầm mống gây ra cảm lạnh. Những loại virus này không tồn tại trên những bề mặt trong nhà vệ sinh.

Khu kiểm tra an ninh tại sân bay Helsinki. Ảnh: Wilfredo Lee.

Nghiên cứu này giúp các nhà chức trách đưa ra những chiến lược cải thiện sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn các dịch bệnh lây lan trên toàn cầu. Jonathan Van-Tam, giáo sư về bảo vệ sức khỏe tại Đại học Nottingham, mới đây nhận định kết quả nghiên cứu sẽ có tác động nâng cao nhận thức của mỗi người, về cách phòng tránh bệnh dịch vào mùa lạnh.

"Trước đây chưa có nghiên cứu nào tập trung vào sự hiện diện của vi khuẩn tại sân bay", theo Niina Ikonen, chuyên gia khoa virus học tại Phần Lan. Bà cho biết thêm, kết quả nghiên cứu có thể thúc đẩy nhiều ý tưởng mới ra đời để cải thiện công nghệ trong kiến trúc và quá trình nâng cấp các sân bay.

Finavia, công ty quản lý sân bay Helsinki, khẳng định mọi bề mặt tại sân bay đều được lau chùi hàng ngày và những khay đựng tại cửa an ninh cũng thường xuyên được rửa sạch.

Với mỗi hành khách, điều họ có thể làm là rửa tay đúng cách. Nếu bị hắt hơi hoặc ho, bạn cần dùng khăn mùi xoa, giấy ăn hoặc tay áo để che miệng. Những bước đơn giản này có thể giúp phòng tránh bệnh dịch tại những nơi công cộng, đông người qua", ông Van-Tam nói.

Theo New York Times