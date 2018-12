Argo Gede - Indonesia Argo Gede chạy từ Jakarta đến Bandung ở Indonesia, là một trong 10 tuyến đường sắt nguy hiểm nhất thế giới do Wonderlist bình chọn. Có hai lý do để Argo Gede nằm trong danh sách này: nằm ở độ cao 61 m so với mặt đất và không có rào chắn hai bên. Năm 2002, tai nạn đã xảy ra khi một con tàu đi qua đây bị trật bánh. Dù không ai bị thương hay tử vong trong sự cố này, tuyến đường sắt vẫn bị đóng cửa sau đó.