Mặc dù có dân số đông nhưng Hàn Quốc là một đất nước an toàn nhất trên thế giới vì tỷ lệ tội phạm rất thấp. Tại đây, CCTV (camera an ninh) được lắp đặt ở mọi nơi, từ nhà ga, tàu điện ngầm, siêu thị, trường học... Chính vì vậy, mọi việc làm sai trái hay phạm pháp đều sẽ bị ghi lại và xử phạt theo quy định. Với tình hình an ninh tốt, du khách và người nước ngoài sống tại đây có thể thoải mái vui chơi tới 1h sáng mà không phải lo lắng gì.