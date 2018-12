8 nơi không bao giờ có mùa đông / Nga chỉ cách Mỹ 4 km

Trang News của Australia vừa đưa ra những địa điểm mà thông qua việc di chuyển, du khách có thể đón năm mới hai lần trên thế giới.

Những nơi du khách có thể đón năm mới hai lần Dubai được nhiều du khách đánh giá là một trong những quốc gia có màn bắn pháo hoa mừng năm mới đẹp và hoành tráng nhất.

Từ Sydney đến Los Angeles

Theo News, chỉ cần có sức khỏe và 14.000 USD, bạn hoàn toàn có thể nói Happy New Year 2 lần vào năm 2017. Sau khi đón giao thừa ở Sydney, Australia từ 8h tối đến 2h sáng hôm sau, bạn có thể lên ngay máy bay và đi đến Los Angeles, Mỹ để tiếp tục dự tiệc mừng năm mới.

Nước Mỹ luôn nằm trong top đầu các nước đón năm mới lớn nhất thế giới. Ảnh: News.

Do thời gian bay bằng máy bay riêng chỉ hết 12 tiếng giữa hai thành phố, bạn sẽ có mặt ở "thành phố của các thiên thần" lúc 7h tối, và sẽ lại "quay ngược thời gian" để đón giao thừa.

Badajoz tới Elvas

Với những ai ngại bay 12 tiếng, bạn có thể chọn phương án ít thời gian hơn: di chuyển từ Bồ Đào Nha sang Tây Ban Nha. Địa điểm mà bạn di chuyển là giữa hai thị trấn nằm giáp biên giới. Bạn sẽ đón năm mới ở Badajoz, Tây Ban Nha, sau đó đi về phía tây của biên giới và đón năm mới lần nữa ở Elvas, Bồ Đào Nha vì hai nước này chênh lệch múi giờ là một tiếng. Thời gian di chuyển khoảng 25 phút đi ô tô.

Wellington tới Ratotonga

New Zealand là một trong những nơi đầu tiên đón năm mới. Do vậy, bạn có thể đón năm mới ở Wellington, New Zealand một lần và sau đó bay tới Ratotonga thuộc quần đảo Cook để lặp lại điều này lần thứ hai. Hai vùng này có múi giờ cách nhau 23 tiếng, trong khi chỉ mất có 6 tiếng để di chuyển.

Karesuvanto đến Karesuando

Hai thị trấn này nằm rất gần nhau nhưng lại thuộc hai quốc gia Phần Lan và Thụy Điển, múi giờ cách nhau một tiếng. Nhiều du khách đã tham gia tiệc mừng năm ở làng Karesuvano, Phần Lan, sau đó di chuyển đến Karesuando, một thị trấn ở Thụy Điển để tiếp tục dự tiệc.

Karesuvanto là một ngôi làng ở Lapland, Phần Lan, nằm cạnh sông Muonio. Ảnh: News.

