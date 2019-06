Chương trình dài 30 phút mỗi tập sẽ giới thiệu tới khán giả toàn cầu về những nghệ nhân Việt đan tre, làm đàn bầu, diễn xiếc...

Đài truyền hình CNN sắp phát sóng chương trình "The Keepers" về hành trình khám phá những di sản âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Phóng viên CNN đã đi khắp dải đất hình chữ S để gặp những nghệ sĩ và nghệ nhân Việt đang chạy đua với thời gian để bảo tồn giá trị văn hóa giữa cuộc sống hiện đại.

Trong đó, hình ảnh cây tre sẽ được giới thiệu như một biểu tượng ngàn đời của Việt Nam. Không chỉ được sử dụng trong nghề thủ công truyền thống như đan giỏ, chao đèn hay đàn bầu... cây tre còn xuất hiện trên sân khấu nghệ thuật. Đạo diễn Tuấn Lê sẽ chia sẻ câu chuyện hậu trường của "Làng Tôi", vở diễn tái hiện bức tranh làng quê Việt bằng kỹ thuật xiếc tre, cùng dàn nhạc sống.

Chân dung người gìn giữ di sản Việt lên sóng truyền hình Mỹ Trailer chương trình. Video: CNN.

CNN cũng sẽ phác họa bức tranh du lịch bùng nổ ở thịt trấn Sa Pa, Lào Cai, với những địa chỉ lưu trú nổi bật như Hotel de la Coupole, Topas Ecolodge, Sapa O’Chau...

Một địa danh khác lên sóng "The Keepers" là Hội An, với đặc sản nổi tiếng - cao lầu. Chương trình đưa khán giả dạo quanh phố cổ bên sông Hoài để thưởng thức những đặc sản cùng cô Vy, chủ một nhà hàng địa phương kiêm nhà văn người Hội An.

An An (Theo CNN)