Lần đầu đến Quy Nhơn, gia đình anh Cao Mạnh Tuấn đã bị taxi 'chặt chém' với giá cao gần gấp đôi cho chặng từ sân bay về khách sạn.

Anh Cao Mạnh Tuấn, 42 tuổi, sống ở Hà Nội, thường xuyên đưa gia đình khám phá mọi miền đất nước. Dưới đây là những trải nghiệm "nhớ đời" trong chuyến du lịch Quy Nhơn mà anh muốn chia sẻ để các du khách khác có thể tránh khỏi và có chuyến đi suôn sẻ.

Các điểm du lịch ở đây thường cách xa nhau, mỗi điểm đến lại thường chỉ chơi được nửa ngày. Do vậy, du khách cần xác định các điểm đi trong ngày sao cho hợp lý, tận dụng tối đa ngày nghỉ.

Mọi người không nên quá tin vào giá taxi sân bay, vì có hiện tượng "chặt chém". Gia đình tôi đã bị họ tính 550.000 đồng một xe 7 chỗ từ sân bay về thành phố, dù đã gọi xe ngay tại sân bay. Do lần đầu đến Quy Nhơn, và không biết giá cả nên tôi đã trả ngay mà không mặc cả. Sau đó khi trò chuyện với người dân địa phương, tôi mới biết giá cao nhất chỉ khoảng 300.000 đồng. Chặng về, tôi rút kinh nghiệm nên không trả giá đắt nữa.

Với những du khách muốn thuê xe ô tô riêng để đi lại, giá vào khoảng 700.000 - 800.000 đồng một ngày. Khi nhận xe, bạn nên thử trước vì có xe tốt, xe cũ. Du khách cũng nên lưu ý chọn xe số sàn và tự động, vì đường ở đây phần lớn là đường núi, đường nhỏ.

Các tour tham quan, thám hiểm ở Quy Nhơn hiện tại cũng rất đa dạng và chất lượng. Do vậy, bạn chỉ cần tìm lộ trình phù hợp và trao đổi kỹ khi mua tour. Kỳ Co hiện quá đông khách, gia đình có con nhỏ đến đây phải chen chúc rất mệt. Gió mạnh, biển có sóng to và rác. Trẻ nhỏ chơi gần bờ có thể bị sóng giật ra ngoài khơi nên các bậc phụ huynh cần để mắt đến con. Do vậy, nếu có ý định đến đây, bạn nên tới khu vực hai bên cạnh đảo, biển lặng và sạch sẽ hơn.

Nhiều bãi tắm ở Quy Nhơn có gió to, sóng mạnh nên khi cho trẻ con đi tắm, các gia đình nên trông con cẩn thận. Thời điểm tháng 5 đến tháng 7, thời tiết Quy Nhơn ổn định, thi thoảng có mưa. Nếu đi du lịch, bạn nên xem dự báo thời tiết trước.

Một câu hỏi mà du khách khi đến đây luôn đặt ra, chính là "Ăn gì, ở đâu". Không phải vô cớ mà nhiều người hỏi như thế, vì ven biển Quy Nhơn có rất nhiều nhà hàng hải sản. Tuy nhiên, để chọn được quán hài lòng không hề đơn giản.

Trung tâm Quy Nhơn giờ rất đông khách du lịch. Bạn nên đi ăn sớm để đảm bảo có chỗ ngồi, không nên đến muộn vì sẽ phải chen chúc, chờ đợi lâu và mệt mỏi.

Trước hết, cách chế biến của người Bình Định không hợp khẩu vị của nhiều du khách. Người dân thích các món hấp, hoặc luộc để giữ được hương vị tối đa. Các món đòi hỏi nêm nếm gia vị thường bị cho quá tay, như nhiều rau dăm, xả... Do đó, bạn nên chọn các nhà hàng lớn, giá đắt hơn nhưng cách chế biến của đầu bếp tại đây sẽ phù hợp hơn với đa số.

Tuy nhiên, ăn mãi ở một nhà hàng cũng... chán. Do đó, gia đình tôi hay tìm các món bình dân, dễ "nhậu" mà dân địa phương ưa chuộng. Một trong các quán mà tôi cảm thấy tâm đắc là quán 9 Quà do ngư dân mở và chủ yếu phục vụ người dân địa phương, thường xuyên có nhiều món lạ.

Bên cạnh những lưu ý trên, Quy Nhơn cơ bản vẫn là điểm đáng đến tại Việt Nam. Đây cũng là điểm du lịch gia đình tôi yêu thích vì nhiều nơi đẹp, hoang sơ và nhiều người dân thân thiện, nhiệt tình.

