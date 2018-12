Khi phi công cố tình hù dọa làm hành khách đứng tim

Theo Business Insider, mỗi ngày vẫn có vài chiếc máy bay kỳ lạ lao lên bầu trời nước Mỹ từ sân bay Las Vegas. Đó là những chuyến bay chở các hành khách không bao giờ được tiết lộ tên. Các máy bay cũng không có số hiệu hay tên hãng.

"Bạn chẳng thế biết được ai đang ngồi trên đó. Đó có thể là Tổng thống, có thể chẳng có gì", một phi công dân dụng từng vô tình nhìn thấy chiếc máy bay kỳ lạ của hãng bay bí ẩn này cho biết.

Những hành khách bí ẩn trên chuyến bay không tồn tại Một chiếc máy bay được cho là của Janet xuất hiện tại sân bay Las Vegas. Nguồn: Youtube.

Đặc điểm nhận dạng của chúng là những chiếc máy bay cũ của hãng Air China hoặc China Southwest Airlines. Trên thân máy bay là một đường sọc ngang màu đỏ nổi bật.

Nhiều người tin rằng, những chiếc máy bay này thuộc hãng hàng không Janet Airlines (hoặc Janet Airways). Janet chở khoảng 190 khách mỗi chuyến, và có thể vận chuyển tối đa 1.200 người mỗi ngày.

Chiếc máy bay bí ẩn trên bầu trời nước Mỹ. Ảnh: Mirror.

Rất nhiều người trên thế giới và ngay cả người dân Mỹ, khi được hỏi về hãng hàng không mang tên một người phụ nữ - Janet Airlines (hoặc Janet Airways), đều trả lời là: Không biết. Nhiều người thậm chí còn khẳng định rằng trên thế giới không tồn tại một hãng hàng không nào có tên như thế.

Theo Business Insider, đó là một hãng bay bí mật, chính quyền Mỹ đến nay vẫn chưa công nhận sự tồn tại của nó. Do đó, dù vận hành hàng chục chuyến mỗi ngày, những chuyến bay đó vẫn luôn bị được coi là không tồn tại.

Và cái tên Janet cũng thực sự không phải là tên hãng bay. Theo suy đoán của nhiều người, nó đơn giản chỉ là viết tắt của từ Just Another Non-Existent Terminal (chỉ là một nhà ga không tồn tại) hay Join Air Network for Employee Transportion (Mạng lưới hàng không chung dành để vận chuyển nhân viên).

Nó ẩn náu ở nơi rất dễ phát hiện, nhưng không một ai ngờ tới - sân bay Mc Carran của Las Vegas, bang Nevada, Mỹ. Mỗi ngày, hàng triệu hành khách đến và đi khỏi đây đều không biết rằng, họ đang chia sẻ không gian với một hãng bay bí ẩn, nắm trong tay những bí mật lớn nhất của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, những chiếc máy bay này được hoạt động trong một khu vực "siêu an ninh và bảo mật" tại sân bay, và nhiều người tin rằng nơi đó có biệt danh là "Gold coast".

Thêm một điều khiến hãng hàng không này trở nên bí ẩn nhất thế giới, đó chính là lịch trình của chúng. Những người ngồi trên chuyến bay chỉ biết được điểm xuất phát là Las Vegas, nhưng không ai biết chính xác đích đến của mình nằm ở đâu, thành phố nào.

Nhiều người đoán rằng, một trong các điểm đến mà Janet chở khách tới là căn cứ quân sự Khu vực 51. Đây là căn cứ tuyệt mật của không quân Mỹ vốn bị che phủ bởi những đồn đoán, giai thoại kỳ lạ và cả các thuyết âm mưu. Khi máy bay Janet tiếp cận khu vực này, nó sẽ được thay đổi cách gọi. Ví dụ, từ "Janet 210", nó sẽ được đổi thành "Bones 58".

Căn cứ quân sự bí ẩn mang tên Vùng 51 của nước Mỹ, cách Las Vegas 100 km. Ảnh: Mirror.

Ngày 9/1, hãng hàng không bí ẩn nhất nước Mỹ này bất ngờ đăng ký tuyển tiếp viên, phi công. Theo đó, yêu cầu phải là những người tốt nghiệp cấp 3, có khả năng giữ bí mật và đối mặt với các tình huống bất ngờ.