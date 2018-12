Du lịch được xem là phương pháp hiệu quả để loại bỏ stress, khơi nguồn hứng khởi để gia đình chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương khi khám phá những vùng đất mới. Với những bạn trẻ, du lịch không chỉ là cách thể hiện cá tính bản thân, tận hưởng cuộc sống mà còn là cơ hội để góp nhặt thêm nhiều kinh nghiệm sống.

Đến Sapa vào ngày hè, dù lúc sương mù hay nắng vàng mơ rải mật, bạn đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nên thơ cùng bầu không khí mát dịu. Dịp này, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5 sao nơi miền biển Hạ Long, thả hồn phiêu du ngoạn cảnh khám phá động Thiên Đường, hay đến chốn bồng lai tiên cảnh Bà Nà đắm mình trong dòng suối khoáng nóng Thần Tài... Hòn đảo Điệp Sơn (Nha Trang) gây ấn tượng với “con đường đại dương” độc đáo; còn đảo Phú Quốc sẽ khiến bạn ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp hoang sơ của bãi Dài, bãi Sao mịn màng cát trắng…

“Chỉ một đường bay - đến ngay Phuket” trong tháng 7 này sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ. Hàn Quốc theo dấu chân phim “Hậu duệ mặt trời” nổi đình nổi đám, ngắm cung đường tuyết trắng Tateyama (Nhật Bản) hay chìm đắm trong ánh hoàng hôn Santorini (Hy Lạp)... sẽ cuốn hút bạn từng giây, từng phút. Vùng đất Trung Mỹ làm mê mẩn các tín đồ du lịch với một Mexico huyền bí, một Panama có dòng kênh đào huyền thoại và một Cuba hoài niệm với dàn xe cổ trên phố.

Trong hành trình đến xứ cờ hoa xinh đẹp, bạn có thể chiêm ngưỡng thành phố New York hiện đại, thủ đô Washington DC mang đậm dấu ấn lịch sử, kinh đô giải trí Las Vegas sôi động và thành phố của những thiên thần Los Angeles quyến rũ. Tạm quên đi giấc mơ Mỹ, bạn sẽ đến New Zealand bằng đường bay thẳng với những trải nghiệm thú vị - nơi làm say mê cả thế giới qua những tác phẩm điện ảnh "bom tấn"…

Dịp hè này, Vietravel tổ chức chương trình khuyến mại "Hè rực rỡ 2016" dành cho tất cả khách hàng với với tổng giá trị giải thưởng lên đến 8 tỷ đồng, kéo dài từ ngày 1/6 đến 29/8. Điểm nổi bật chính là hành trình săn tấm vé vàng Le Billet D’or lên đến 600 triệu đồng. Trong suốt 90 ngày diễn ra chương trình, mỗi ngày sẽ có một tấm vé vàng trị giá 5 triệu đồng dành cho chủ nhân may mắn.

Khi tham gia tour cùng Vietravel, khách hàng được hưởng nhiều gói ưu đãi thiết thực như hoàn tiền từ đối tác tài chính. Theo đó, đối với thẻ MasterCard, cứ mỗi 10 triệu đồng thanh toán sẽ được hoàn từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng (tối đa 3 triệu đồng một chủ thẻ). Đối với thẻ đồng thương hiệu BIDV - Vietravel, cứ mỗi 10 triệu đồng thanh toán, khách sẽ được hoàn tiền 900.000 đồng (tối đa 4 triệu đồng một chủ thẻ).

Liên hệ: Vietravel - 190 Pasteur, phường 6, quận 3, TP HCM, ĐT: (08) 3822 8898, website.

Vietravel - chi nhánh Hà Nội - số 3 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04. 3933 1978.

Ngoài ra, đối với các khách hàng có thẻ thành viên Gold card và Platinum card của Vietravel, khi phát hành thẻ mới đồng thương hiệu Vietcombank - Vietravel Visa sẽ được hoàn tiền một triệu đồng một chủ thẻ khi thanh toán tour từ 3 triệu đồng trở lên. Khách hàng còn được tặng một vé du lịch Nhật Bản và 20 bộ vali du lịch cao cấp cho 20 chủ thẻ có giá trị thanh toán cao nhất tại Vietravel. Đồng thời, công ty du lịch này còn giảm giá tour lên đến một triệu đồng dành cho hạn thẻ thành viên Gold card và Platinum card của Vietravel.

Tham gia tour, khách được tặng coupon khi mua tour Thái Lan, Campuchia và du lịch trong nước. Cứ mỗi 3 triệu đồng thanh toán, khách hàng nhận được coupon trị giá 50.000 đồng để sử dụng khi mua tour lần sau.

Chương trình giảm giá thẻ thành viên dành cho từng khách hàng. Cụ thể, tùy theo từng tour đăng ký và hạng thẻ thành viên sẽ được giảm từ 50.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một khách, áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác. Chương trình còn hàng nghìn phần quà cùng các voucher ưu đãi từ hệ thống đối tác Win Together dành tặng khách hàng.

