Trung tâm thương mại One World, New York, Mỹ là công trình đắt giá thứ 6 thế giới với chi phí xây dựng 3.8 tỷ USD. Tòa nhà cao 360 m, với chiều cao mặt gương thể hiện số năm Tuyên ngôn Độc lập được ký kết. Ảnh: The Source.