Dịp Tết là kỳ nghỉ lễ mà mọi người đều tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để lên kế hoạch du xuân, bắt đầu một năm mới đầy hứng khởi. Tuy nhiên đây là mùa du lịch cao điểm nhất trong năm nên du khách cần cẩn thận chọn tour thích hợp cho bản thân và gia đình, tránh cảnh "tiền mất, tật mang".

Du xuân ngày Tết - Gắn kết yêu thương

Du xuân ngày Tết không chỉ là kỳ nghỉ sau một năm tất bật công việc, mà còn là hành trình của những trải nghiệm và khám phá. Trên hết đó còn là chuyến đi khởi đầu một năm mới hanh thông và tràn đầy năng lượng. Để phục vụ cho mùa du lịch Tết Kỷ Hợi, Vietravel đã chuẩn bị dịch vụ, sản phẩm như tiến hành khảo sát hệ thống nhà hàng, khách sạn, tuyến điểm, tổ chức các lớp bồi dưỡng, trao dồi kỹ năng, nâng cao kiến thức cho hướng dẫn viên...

Mỗi chuyến đi cùng Vietravel là một hành trình hạnh phúc, nhiều niềm vui và gắn kết mọi người.

Bên cạnh việc chú trọng đến chất lượng dịch vụ tour Tết, công ty còn tăng cường chính sách ưu đãi cho khách hàng qua chương trình 23 ngày vàng – Ngập tràn ưu đãi nhân dịp thành lập Vietravel (20/12/1995 – 20/12/2018). Theo đó, du khách sẽ nhận được ưu đãi đến 40 triệu đồng một người mỗi ngày khi mua tour Tết trong giai đoạn 28/11 – 20/12.

Số tiền này khách được hưởng từ các chương trình ưu đãi thẻ thành viên, giảm giá nhóm, trúng thưởng đồng tiền vàng Vietravel phiên bản đặc biệt trị giá một lượng vàng 9999 và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác từ hệ thống đối tác tài chính và Win Together (MasterCard, Qr Pay, Sacombank, Maritime bank, Pierre Cardin Shoes, Carlo Rino, Ninh Khương, Leflair.vn, tiNiWorld, Lotte.vn, Meet Fresh, Ember Bistro, The Rooftop BBQ, hệ thống khu vui chơi Just Kidding Amusement, Trang Hà Spa, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn, Snow Town Saigon, Aurora Worldwide - Life Coconut, December Restaurant, Nitipon Clinic...) trong chương trình khuyến mại Du Xuân Ngày Tết - Gắn Kết Yêu Thương.

Đơn vị này thống kê, 85% khách hàng đã quay lại đồng hành và sẵn lòng giới thiệu Vietravel với bạn bè, người thân trong suốt 23 năm qua. Đó là nhờ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hướng dẫn viên nhiệt tình, chính sách hậu mãi chu đáo, giá tour phù hợp với chất lượng...

Tour Tết với giá tốt

Du khách Vietravel nghỉ dưỡng tại khách sạn Venetian Las Vegas 5 sao, Mỹ.

Tết này, du khách có thể vi vu Nhật Bản, Bhutan và Trung Quốc với giá tiết kiệm 30% so với tour thông thường vì đây là tour đi bằng hình thức thuê bao chuyến bay (charter). Chỉ một chặng bay, khởi hành đúng kế hoạch, không mất thời gian quá cảnh, khách còn có cơ hội trải nghiệm dịch vụ 4 - 5 sao với giá tương đương với dịch vụ 3 sao trên thị trường.

Du xuân Kỷ Hợi khám phá "Cung đường kim cương Nhật Bản" (5 ngày) và thưởng ngoạn mùa hoa anh đào có giá từ 23,99 triệu đồng; khám phá "Đất nước hạnh phúc" - Bhutan (5 ngày) bay cùng Bhutan Airlines, giá từ 41,99 triệu, khởi hành: 6, 11, 16/2/2019. Hành trình "Bay thẳng Ninh Ba – Thả ga đón Tết" cùng Vietnam Airlines có giá từ 18,99 triệu đang thu hút rất nhiều du khách đăng ký.

Với các đường tour cao cấp như châu Âu, Australia, Mỹ, khách sẽ được "Mua tận gốc, giá tốt nhất" vì công ty có văn phòng tại Mỹ, Australia và Pháp, trực tiếp điều hành dịch vụ mà không phải qua đối tác trung gian. Tiêu biểu như với tour Mỹ, bên cạnh giá tour Tết hấp dẫn, mỗi khách còn được tặng 2 đêm trải nghiệm dịch vụ cao cấp tại khách sạn Venetian Las Vegas 5 sao, vé vọng cảnh Skywalk ở Grand Canyon, sim điện thoại 4G (trị giá 50 USD) để gọi trong nước Mỹ và quốc tế... mà công ty không tăng giá tour.

Lời khuyên cho khách hàng khi chọn tour Tết

Để có một chuyến du lịch suôn sẻ, bạn nên chọn những thương hiệu có uy tín trên thị trường.

Tết đến, nhu cầu du lịch tăng cao đột biến khiến nhiều công ty chạy theo lợi nhuận, tung ra nhiều quảng cáo tour giá rẻ. Tuy nhiên, với chương trình tour giá rẻ, giờ bay thường không đẹp, khách ăn sáng tự túc. Một số công ty còn cho thêm điểm tham quan vào chương trình nhằm đánh lừa tâm lý của khách là được tham quan nhiều, nhưng thực chất họ lại đưa đến những điểm tham quan không cần phải mua vé...

Do đó, bạn nên cẩn thận khi chọn tour, tìm hiểu thông tin chuyến du lịch rõ ràng và yêu cầu đơn vị lữ hành đưa ra chương trình chi tiết như: thời gian đi - về, điểm tham quan, di chuyển bằng ôtô loại gì, ở khách sạn nào, tiêu chuẩn ra sao, mỗi ngày được ăn mấy bữa, bảo hiểm du lịch có hay chưa...

"Tiền nào, của nấy", bạn nên tham khảo những thương hiệu có uy tín trên thị trường bởi với họ, chữ tín và chất lượng dịch vụ luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Top thị trường du lịch trong và ngoài nước thu hút khách dịp Tết Kỷ Hợi:

Du lịch trong nước: Mộc Châu, Hà Giang, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, Phú Quốc.

Du lịch nước ngoài: Campuchia, Thái Lan, Malaysia , Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông, châu Âu, Mỹ, Australia.

Kim Ngân