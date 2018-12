Huế tái hiện lễ cung tiến quả thanh trà / Hải Dương lần đầu tổ chức lễ hội vải thiều Thanh Hà

Năm nay lễ hội Cơn Sơn - Kiếp Bạc sẽ diễn ra từ 19/9 đến 29/9 (tức 10-20/8 âm lịch) tại Chí Linh, Hải Dương. Lễ hội nhằm tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Đây cũng là dịp tưởng niệm 576 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Như truyền thống, lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ mở màn bằng Lễ Cáo yết, xin phép mở cửa đền Kiếp Bạc, khai hội mùa thu. Sau đó là chuỗi các các hoạt động, nghi thức tế lễ truyền thống, diễn xướng dân gian và những tiết mục biểu diễn nghệ thuật.

Theo đó, phần Lễ có: Cúng Phật, Thánh, Hội đồng Trần Triều; lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn; lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc; lễ rước bộ; lễ tưởng niệm, lễ tế tại đền Nguyễn Trãi, đền Trần Nguyên Đán; lễ cầu an; lễ giỗ Đức Thánh Trần...

Phần Hội có: Liên hoan diễn xướng hầu Thánh, đua thuyền truyền thống, trình diễn nghệ thuật múa rối nước, hội quân trên sông Lục Đầu, hội hoa đăng... và các hoạt động văn hóa, thể thao khác.

Côn Sơn - Kiếp Bạc là một trong những lễ hội truyền thống, lâu đời của người dân Hải Dương. Ảnh: Thế Anh.

Nét riêng sự kiện là Lễ rước bộ và Hội quân trên sông Lục Đầu (diễn ra vào ngày 26/9, tức ngày 17/8 Âm lịch), con sông chảy ngang qua Đền Kiếp Bạc. Trên dòng sông này, cách đây hơn 7 thế kỷ, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh bại quân Nguyên Mông xâm lược.

Lễ cầu an và hội hoa đăng trên dòng sông Lục Đầu (diễn ra vào ngày 27/9, tức ngày 18/8 Âm lịch) cũng là một điểm nhấn đáng chú ý với hàng trăm chiếc đèn hoa được thả trên sông.

Nghi lễ khai ấn, ban ấn đền Kiếp Bạc diễn ra vào tối 25/9, tức 16/8 Âm lịch). Mỗi năm nghi lễ này luôn thu hút rất đông nhân dân và du khách tham gia.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc vẫn giữ nhiều nghi lễ truyền thống. Ảnh: Thế Anh.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, năm nay lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sẽ được tổ chức tối 16/8 Âm lịch (25/9 Dương lịch) thay vì sáng 17/8 Âm lịch như những năm trước.

Hiện UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị liên quan phải bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội; an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm...; bố trí lực lượng y tế, thiết bị, phương tiện chăm sóc sức khỏe ngay tại khu vực lễ hội; ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa dối, ép giá, lôi kéo, đeo bám khách tại các khu vực diễn ra lễ hội...