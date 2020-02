Văn Miếu, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò hôm nay thông báo mở cửa trở lại sau hai ngày "vệ sinh và phun thuốc khử trùng".

Sáng 6/2, ban quản lý di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa ở Hà Nội đồng loạt thông báo mở cửa đón khách, sau thời gian tạm đóng.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn Hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết: "Các điểm tham quan ở thủ đô tạm dừng để tiến hành vệ sinh và phun thuốc khử trùng. Sau khi công việc hoàn thành, các điểm đã đi vào hoạt động bình thường".

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Tinh hoa Bắc bộ gần chùa Thầy, cách trung tâm Hà Nội 25 km, tạm ngừng đến hết ngày 8/2.

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe, du khách khi xem chương trình nghệ thuật ngoài việc yêu cầu rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn còn phải đeo khẩu trang y tế. Ảnh: Lê Kim Nhựt.

Tại Thừa Thiên - Huế, theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao, tất cả lễ hội sẽ dừng. "Riêng các hoạt động liên quan đến dịch vụ thì vẫn diễn ra. Tuy nhiên, Sở cũng khuyến cáo phải giữ an toàn, từ nghệ sĩ cho đến du khách", ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên - Huế, khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế cho biết thêm, hiện nay du khách đến Huế không đông. "Các di tích ở đây vẫn đang mở cửa để phục vụ du khách với những biện pháp phòng ngừa triệt để", ông Phúc nói.

Tại Quảng Nam, chương trình Ký ức Hội An cũng được diễn ra bình thường. Huy Anh, nhân viên phòng vé công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An cho biết, tất cả du khách khi đến đây sẽ được phát khẩu trang y tế để đảm bảo an toàn. "Không gian sân khấu rộng và ở ngoài trời. Chỗ ngồi cũng cách xa nhau nên cũng khá an toàn", Huy Anh nói.

Để phòng chống dịch viêm phổi, Công ty cổ phần giải trí Nha Trang Trẻ đã dán thông báo tại quầy bán vé để du khách cùng chung tay thực hiện. Ảnh: Lê Kim Nhựt.

Ở Khánh Hòa, chương trình Ducashow vẫn diễn ra hàng đêm tại Nha Trang dù lượng khách đến thành phố giảm mạnh. Để phòng tránh dịch viêm phổi, Công ty cổ phần giải trí Nha Trang Trẻ - đơn vị tổ chức, phát miễn phí khẩu trang y tế cho tất cả khách xem show tại quầy vé và khu vực đón tiếp.

"Toàn khuôn viên nhà hát cũng được phun xịt tiêu độc khử trùng để vệ sinh, phòng chống dịch bệnh", ông Lê Kim Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải trí Nha Trang Trẻ, nói. Đơn vị đồng thời khuyến nghị du khách đeo khẩu trang và thường xuyên vệ sinh tay tại các vị trí do nhà hát chuẩn bị sẵn.

Điểm tham quan Tháp Bà Ponagar và Danh thắng Hòn Chồng dừng hoạt động từ 5/2, hiện chưa có thông báo mới.

Tại TP HCM, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch cho biết vẫn duy trì hoạt động tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn, nhưng công tác phòng chống dịch nCoV sẽ được tăng cường. Trong đó, điểm múa rối nước trong bảo tàng Lịch sử TP HCM thông báo thời gian này chỉ phục vụ những đoàn khách đã ký với các đối tác lữ hành chứ không nhận khách mới.

Đại diện bảo tàng Áo Dài (quận 9) chia sẻ: "Hiện tất cả du khách và nhân viên bảo tàng đều dùng khẩu trang y tế. Khi khách vào bảo tàng sẽ được hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch chuyên dụng".

Trong hội nghị tìm giải pháp phòng chống dịch nCoV do Sở Du lịch phối hợp Sở Y tế ở TP HCM tổ chức chiều 4/2, ông Lê Hữu Luân, phụ trách Nhà hát TP HCM kiến nghị ngưng các chương trình biểu diễn theo khuyến cáo hạn chế tổ chức lễ hội, đến các điểm đông người. Trong khi đó, các đối tác đưa khách đến đây chỉ yêu cầu đảm bảo tiệt trùng khu vực và có trang bị khẩu trang cho khách.

Chiều 5/2, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chỉ nên ngừng các lễ hội để tránh tập trung đông người, mở lại các di tích, điểm tham quan bởi việc đóng cửa sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cả khách và doanh nghiệp.

Nguyễn Nam - Lan Hương