Nên cho con đi công viên Disneyland hay Universal Studio ở Nhật Bản?

Những gia đình có trẻ nhỏ đến Nhật Bản du lịch có thể cân nhắc giữa Tokyo Disneyland và Universal Studios ở Osaka. Dưới đây là những điểm khác biệt giữa hai công viên chủ đề này giúp du khách so sánh và quyết định lịch trình.

Disneyland là nơi có những trò chơi cổ điển mà mọi đứa trẻ đều thích. Ảnh: Disney.

Nhân vật hoạt hình

Disneyland từ lâu đã được trẻ em trên khắp thế giới yêu thích với thế giới cổ tích ngoài đời thực, trong khi Universal Studio là nơi du khách có thể lạc vào những các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như "Jaws" và "Jurassic Park".

Chủ đề hay trò chơi, nhân vật của hai công viên này không hề giống nhau, dù cùng hướng đến thế giới tưởng tượng của trẻ thơ. Bạn sẽ không thể thấy chuột Mickey hay công chúa Lọ Lem ở Universal Studio, hoặc Minion, chó Snoopy và mèo Hello Kitty ở Disneyland.

Những trò chơi hấp dẫn

Mỗi công viên giải trí thường chỉ hơn kém nhau ở một số hạng mục trò chơi độc quyền. Universal Studios được nhiều khách yêu thích hơn cả với trò Thế Giới Phù Thủy của Harry Porter.

So với Universal, Disneyland có ít những trò chơi độc quyền hơn. Nơi đây thường gắn với hình ảnh của Vương Quốc Pháp Thuật. Ở mục này, trò Monsters, Inc. Ride & Go Seek được du khách yêu thích hơn cả. Đây được xem là trò tiêu biểu của Disneyland Tokyo, nổi tiếng với sự kết hợp sáng tạo và âm thanh sống động.

Bên cạnh đó, các trò chơi ở Disneyland phù hợp với hầu hết các lứa tuổi, còn Universal lại có giới hạn rõ ràng về chiều cao với từng trò chơi.

Universal Studios với những nhân vật ngộ nghĩnh như Minions, siêu anh hùng. Ảnh: Pinterest.

Mật độ du khách và chi phí tham quan

Tokyo Disneyland thu hút số lượng lớn khách du lịch Nhật Bản. Du khách thường phải xếp một hàng dài vào những ngày cao điểm, trong khi Universal Studios thưa người hơn.

Giá vé của hai công viên giải trí này không chênh lệch quá nhiều. Tại Disneyland vé vào cổng của người lớn là 7.400 yên (1,5 triệu đồng) và 4.800 yên (hơn 1 triệu đồng) cho trẻ em.

Vé vào cổng của Universal Studios là 7.900 yên (1,6 triệu đồng) một người lớn và 5.400 yên (1,5 triệu đồng) cho vé trẻ em. Bạn có thể mua thêm vé Explorer Pass để được ưu tiên, không phải xếp hàng dài.

