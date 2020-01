Với kỳ nghỉ Tết dài ngày, một số đường tour nước ngoài có hành trình từ 4 đến 6 ngày đã được các đơn vị lữ hành bán hết.

Theo chia sẻ của các đơn vị lữ hành, lượng khách đăng ký tour Tết Nguyên đán cả trong và ngoài nước hiện đạt khoảng 80%.

Tour nước ngoài hút khách

Theo đại diện Vietravel, kỳ nghỉ Tết năm nay có 7 ngày, nên các tour Tết được xây dựng với độ dài vừa phải và đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Bên cạnh đường tour truyền thống, công ty này giới thiệu một số tour thuê bao nguyên chuyến đi Fukushima, Bhutan, Ấn Độ, dự kiến phục vụ khoảng 1.000 du khách.

Lữ hành Saigontourist mở bán các tour phải làm thủ tục xin visa từ sớm và hiện đã bán hết chỗ tour Australia, châu Âu, New Zealand, Nam Phi.

Tại TST tourist, nhiều đường tour đã chốt sổ từ khá sớm, điển hình là tour Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha - Pháp đã nhận đủ khách ngay từ tuần đầu tiên của tháng 12. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, TST tourist phải mở thêm nhiều chỗ.

Bà Trịnh Mỹ Nghệ, Giám đốc ITC Travel cũng cho biết một số đường tour truyền thống ở Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore đã kín chỗ.

Theo các đơn vị lữ hành, hành trình nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều du khách dịp này là các tour hành hương trước và sau Tết.

Tour trong nước đa dạng

Đối với các tour du lịch trong nước dịp Tết Nguyên đán, "Con đường di sản miền Trung" cũng được du khách quốc tế quan tâm. Ảnh: Nick M.

Đối với hành trình trong nước, tour du xuân vãn cảnh chùa đầu năm ở Hà Nội, Ninh Bình, Hội An, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc... đều thu hút khách. Hiện Lữ hành Saigontourist tiếp tục nhận khách đối với các tour đường bay như Nha Trang, khởi hành liên tục từ 26 - 28/1, giá ưu đãi trọn gói còn 11,5 triệu đồng. Các tour đường bay tuyến miền Trung như Huế - Đà Nẵng - Hội An - động Thiên Đường 3 - 5 ngày, giá ưu đãi trọn gói từ 7,9 triệu đồng.

Vietravel giới thiệu đến du khách tour biển đảo Phú Quốc, tour tìm hiểu văn hóa Tết truyền thống trên khắp cả nước. Trong tour có điểm nhấn đặc trưng vùng miền, tạo nhiều trải nghiệm cho du khách. "Những món ăn ngày Tết được đưa vào bữa ăn trong tour để du khách cảm nhận được không khí đầu xuân trên cả hành trình du lịch", đại diện công ty cho biết.

Khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, các đường tour còn nhận khách không nhiều. Theo các công ty lữ hành, du khách nên cân nhắc đăng ký tour sớm để có thể chọn ngày khởi hành ưng ý, hoàn tất các thủ tục visa cần thiết cho chuyến đi, tránh bị động trong việc việc sắp xếp thời gian và lên kế hoạch.

Về giá tour, đại diện một số công ty cho biết năm nay không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, so với ngày thường, giá tour tăng 10 - 20% tùy tuyến, do giá vé máy bay và dịch vụ tăng. Một số đường tour hấp dẫn có ngày khởi hành từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, thích hợp cho nhóm khách gia đình, muốn tận hưởng dịch vụ cao cấp và trải nghiệm sâu điểm đến mới.

Nguyễn Nam