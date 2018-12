Trứng vịt lộn vào top món ăn khó nuốt nhất thế giới / 10 món ăn kỳ lạ nhất khách Tây từng thử ở châu Á

Nikki là một nhà báo chuyên viết mảng du lịch, sống ở New York, Mỹ. Cô sáng lập The Pin the Map project - trang web thuộc top 100 blog du lịch tốt nhất thế giới năm 2015. Cô từng du lịch và khám phá ẩm thực ở Philippines. Dưới đây là 10 món Nikki gợi ý cho các du khách.

Balut

Balut (trứng vịt lộn) được Nikki đánh giá là món ăn thử thách lòng dũng cảm của thực khách ở Đông Nam Á. Nhiều người chưa biết món này sẽ thấy bình thường khi chỉ nhìn thấy bên ngoài là trứng luộc, nhưng bên trong vịt đang thành hình vì được ấp tới 3 tuần.

Sinigang

Món ăn Philippines mà Nikki yêu thích nhất là singigang - một loại súp me vừa ngọt vừa chua. Món được chế biến từ tôm, gà hay cá, và hương vị còn thêm một chút cay nóng hòa trộn khiến cho thực khách thưởng thức sẽ cảm thấy như được "du hành" khắp Đông Nam Á.

Empanada

Thực chất emapanada là một loại bánh có nguồn gốc Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Nikki vẫn liệt kê món ăn này vào danh sách đồ ăn ở Philippines bởi nó là món ăn đường phố rất phố biển tại đây. Emapanada ở mỗi vùng có sự khác nhau, ví như phía bắc Philippines, bánh chứa trứng, giá đỗ, xúc xích cay, và đu đủ xanh. Khác với loại emapanada mà bạn thường thấy, bánh ở Philippines có màu cam đậm nổi bật nhờ màu của hạt điều.

Halo-halo

Kem halo- halo là món giải nhiệt lý tưởng ở một nước nhiệt đới như Philippines.

Halo-halo là một món tráng miệng truyền thống của người Philippines, gồm hoa quả, kem, đậu tây, gelatin, đá bào và sữa đặc trộn chung trong một cốc thủy tinh. Món ăn mát lạnh rất thích hợp để giải nhiệt.

Adobo

Adobo là món ăn có cách kết hợp độc đáo giữa giấm và thịt. Cách làm này giúp thịt giữ được lâu hơn, và người Philippines thường dùng giấm với muối như một phương thức bảo quản thực phẩm. Món ăn này thường làm từ thịt được ngâm với giấm, tỏi, xì dầu. Adobo được đánh giá là món thể hiện rõ nhất sự ảnh hưởng của các nền văn hóa khác tới Philippines.

Ukoy

Món làm từ tôm rán nhưng không giống các món thường thấy ở phương Tây, ukoy của người Philippines giữ toàn bộ con tôm để chế biến. Từ mắt, chân, vỏ đều được dùng, tôm được chiên già và bày lên đĩa. Trông bề ngoài tuy không ngon mắt nhưng khi thưởng thức bạn sẽ phải bất ngờ vì tôm giòn tan và thơm phức.

Sisig

Tên món có nghĩa là snack chua làm từ đầu và gan heo thái nhỏ nấu cùng chanh, ớt. Món ăn này mới đây còn được đầu bếp nổi tiếng thế giới Anthony Bourdain giới thiệu trong show truyền hình ẩm thực Unkown.

Ube

Màu tím quyến rũ làm từ khoai.

Là một loại kem có màu xanh tím nổi bật của người Philippines. Không quá ngọt, kem ube có vị độc đáo hơn những loại kem khác vì làm từ khoai lang tím.

Isaw

Những người mê ẩm thực cần khám phá thêm về isaw, lòng gà xiên que, một món ăn đường phố rất phổ biến của Philippines. Trước khi nhăn mặt mũi khi nghe thấy từ "lòng gà", bạn nên biết chúng đều được làm sạch sẽ, luộc rồi xiên nướng, cuối cùng là nhúng vào sốt ớt sau đó mới tới tay thực khách thưởng thức. Isaw là món phải nhai nhiều, mềm và hơi đắng.

Pinkabet Pizza

Pinkabet là món nhiều rau của người Philippines, hấp với cá hoặc sốt tôm. Nghe tên bạn cũng có thể đoán, nó chính là một phiên bản pizza với các nguyên liệu phủ lên trên đi kèm với sốt tôm.

Xem thêm: Trứng vịt lộn - một trong các món kỳ dị nhất thế giới

Hương Chi (theo Business Insider)