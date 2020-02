Chuẩn bị trang phục, phụ kiện phù hợp với thời tiết, ăn uống khoa học và tránh tình trạng căng thẳng giúp bạn có chuyến đi trọn vẹn hơn.

Việc đi đến một đất nước xa lạ có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học của bạn, gây mất ngủ, lo lắng và thay đổi chế độ ăn uống hằng ngày. Từ đó, hệ miễn dịch trở nên yếu đi và dễ bị các mầm bệnh tấn công. Vì vậy, trước và trong chuyến đi, đừng quên những mẹo giữ sức khỏe sau.

Chuẩn bị sức khỏe trước khi đi

Trước chuyến đi du lịch, hãy đảm bảo mình có một sức khỏe thật tốt. Bạn nên có chế độ ăn lành mạnh, ăn nhiều trái cây, uống đủ nước, ngủ đủ giấc... để nâng cao sức đề kháng.

Đảm bảo sức khỏe giúp bạn có chuyến đi trọn vẹn hơn. Ảnh: America Training.

Tránh tình trạng căng thẳng

Một vùng đất xa lạ có thể đem lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị nhưng lại dễ đi kèm sự lo lắng và căng thẳng, đặc biệt khi du lịch tự túc. Tâm lý không thoải mái khiến chuyến đi không còn vui vẻ, vừa gây hại đến hệ thống miễn dịch của bạn. Vì vậy, nên chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi: chú ý đặt vé máy bay, chuẩn bị hộ chiếu, lên lịch trình tham quan một cách khoa học và phòng tránh trộm cướp. Hay đơn giản hơn là đăng ký một tour du lịch uy tín, tất cả những việc kể trên sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ăn uống khoa học

Để tăng sức đề kháng bạn nên ngủ đủ giấc, dậy sớm và ăn sáng đầy đủ ngay cả trong chuyến đi. Ngoài ra, du khách có thể bổ sung thêm vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng; tránh ăn các món không hợp vệ sinh hoặc quá nhiều dầu mỡ; ưu tiên ăn trái cây, rau củ giàu vitamin C như ổi, cam, cà chua, dâu tây, đu đủ. Khi ăn uống, nên chú trọng lựa chọn các quán, nhà hàng đảm bảo vệ sinh. Bạn nên mang theo một số loại thuốc thông thường như thuốc tiêu hóa, thuốc giảm đau, thuốc chống say tàu xe...

Bông cải xanh (súp lơ) và ớt chuông có chứa nhiều vitamin C. Ảnh: Bretty Croker.

Xem dự báo thời tiết

Say nắng hoặc dầm mưa có thể làm hệ miễn dịch yếu đi. Mỗi ngày, trước khi bắt đầu tham quan, bạn nên xem thời tiết ở điểm đến để có cách ăn mặc phù hợp. Đừng quên thoa kem chống nắng thường xuyên ngay cả khi trời âm u bởi vì lúc này vẫn có tia UV.

Mang khẩu trang và dung dịch rửa tay

Để phòng tránh dịch Covid-19, bạn nên mang theo khẩu trang đúng cách để giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo tại nơi đông người. Dung dịch rửa tay là một trong những dụng cụ phải có trong hành lý. Việc rửa tay thường xuyên sau khi tiếp xúc với những đồ vật lạ giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid - 19 và những bệnh khác.

Cách đeo khẩu trang đúng là cầm vào 2 dây chứ không phải bề mặt bên ngoài, bên trong. Ảnh: Envato.

Nhằm bảo vệ và chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ tour du lịch tốt hơn trong mùa dịch, Công ty du lịch Tugo triển khai chính sách hoàn trả 100% tiền tour đối với các khách hàng phát hiện dương tính với virus nCoV sau chuyến đi, trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng nhận được kết quả xét nghiệm. Đối với khách hàng đã đăng ký tour Tugo liên hệ nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin; những khách hàng mới sẽ được hướng dẫn cụ thể khi đăng ký tour.

Theo Du lịch Tugo