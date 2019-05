Thị trấn nhỏ giữa sa mạc Mỹ đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm một phần nhờ con mèo sống trong nhà ga xe lửa.

Lạc nhà, mèo trở thành 'chúa tể' lâu đài cao nhất Nhật Bản / Mèo may mắn canh cửa giúp ông chủ kiếm tiền mỗi ngày

Mèo Dirt được coi là một "nhân viên không chính thức" tại Bảo tàng Đường sắt East Ely của nhà ga Nevada Northern Railway, nơi lưu giữ những động cơ hơi nước lâu đời bậc nhất nước Mỹ.

Con mèo thường xuyên lăn lộn trên mặt sàn đầy bụi than nên những nhân viên tại nhà ga gọi nó là Dirt (Bụi). Ảnh: Earl Grad.

Theo ông Eric Mencis, người đứng đầu các dịch vụ hành khách tại Nevada Northern Railway, mẹ của Dirt là một con mèo đi lạc vào tòa nhà, sinh ra một bầy con 11 năm trước, trong đó có nó. Khi được chăm sóc đến lúc đủ cứng cáp, chúng chạy khỏi đây, còn Dirt quá nhút nhát để ra ngoài.

Vì vậy những nhân viên trong nhà ga mở một hộp cá ngừ và để ra cho nó hàng đêm. Hộp cá luôn hết sạch vào sáng hôm sau. Mèo Dirt dần quen với nhân viên nhà ga nên bắt đầu đi lại xung quanh, nằm ườn trên sàn bẩn và ở lại.

"Thực ra nó là một con mèo có bộ lông cam và trắng, nhưng bạn không thể thấy màu sắc đó nữa. Chắc chắn nó thích để người bẩn như vậy. Nó không liếm láp để vệ sinh bộ lông như những con mèo khác", ông Eric nói.

Mèo Eric rất thích được vuốt ve. Ảnh: Media Drum.

Mèo Dirt lớn lên và trở thành một nhân tố thu hút khách du lịch. "Sống trong một nhà gà 100 tuổi, Dirt có những tính cách rất riêng. Bạn có thể nhìn vào mắt nó và thấy tâm hồn của một người đàn ông già có nhiều chuyện để kể về ngành đường sắt", Eric tâm sự.

Ông Eric cho biết con mèo thường xuyên đi lại như thể nó sở hữu nhà ga này, quan sát những đoàn tàu và nhân viên. Ông khẳng định mèo Dirt rất thân thiện và đáng yêu khi ở cạnh con người.

"Nơi này hoạt động như một bảo tàng, chúng tôi cung cấp tour tham quan nhà lưu trữ đầu máy và Dirt rất thích ra ngoài đón khách. Phần lớn khách đến đây để gặp nó và thích mê ngay từ lần đầu thấy nó", Eric nói.

Nhờ quảng bá trên mạng xã hội, thị trấn Ely ở bang Nevada (Mỹ) hiện nay đón 30.000 khách mỗi năm và mèo Dirt có fan từ khắp nơi trên thế giới. "Chúng tôi biết có những người đi gần 650 km đến đây chỉ để gặp Dirt", Eric nói thêm.

An An (Theo First Newspaper)