Chị Hải Yến, 31 tuổi, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em ở Hà Nội, thường hay cho con đi du lịch nước ngoài mỗi khi rảnh rỗi. Hai bé nhà chị từng rong ruổi theo bố mẹ tới 9 nước châu Âu khi còn nhỏ.

Dưới đây là những chia sẻ của chị Yến về kinh nghiệm làm hộ chiếu cho con nhanh gọn, chính xác.

Hộ chiếu trẻ em là gì?

Hộ chiếu trẻ em là loại dành cho công dân dưới 14 tuổi, có thể chia làm 2 giai đoạn: từ 0 đến 9 tuổi và từ 10 đến dưới 14 tuổi.

Giai đoạn 0 – 9 tuổi: có thể làm hộ chiếu riêng hoặc hộ chiếu ghép chung với cha mẹ, người giám hộ, người đỡ đầu.

Giai đoạn 10 – dưới 14 tuổi: phải làm hộ chiếu riêng.

Nhà chị Yến có hai con nhỏ, bé lớn chị làm hộ chiếu riêng còn bé nhỏ chị làm chung với hộ chiếu của mình. Tuy nhiên, chị Yến khuyên mọi người nên làm hộ chiếu riêng cho con để bé có thê đi du lịch nước ngoài cùng ông bà, người thân khi không có mẹ đi cùng. Ảnh: NVCC.

Nếu ghép với hộ chiếu của con, hộ chiếu của bố mẹ hay người giám hộ sẽ có thời hạn ngắn hơn thông thường do bị điều chỉnh thời hạn không quá 5 năm từ ngày bổ sung thêm trẻ em.

Ví dụ hộ chiếu cha mẹ cấp ngày 1/12/2018 có thời hạn 10 năm đến 1/12/2028. Ngày 15/12/18, bố mẹ muốn bổ sung thêm bé ghép chung vào hộ chiếu của bố hoặc mẹ thì hộ chiếu của người đó sẽ bị điều chỉnh thời hạn, chỉ còn giá trị đến 15/12/2023. Tức là rút ngắn đi gần 5 năm.

Do đó, bố mẹ nên làm hộ chiếu riêng cho con, dù con ở độ tuổi nào. Ngoài ra, sau khi con lớn, các bố mẹ lại phải làm thủ tục tách, đổi, làm mới rất phiền phức. Khi nhà chị đến Đức du lịch, hai mẹ con còn bị hải quan Đức giữ lại 30 phút để kiểm tra, do làm chung hộ chiếu với con, thời hạn hộ chiếu của chị bị rút ngắn lại. Lúc đó, chị Yến rất sợ hãi và lo lắng chuyến du lịch có nguy cơ bị đổ bể. May mắn thay, sau đó chị được hải quan cho phép nhập cảnh.

Chị Yến chụp ảnh cùng chồng con tại cánh đồng hoa tulip tại vườn Keukenhof, Hà Lan. Ảnh: NVCC.

Các bước chuẩn bị:

️Khi làm hộ chiếu, trẻ em không cần có mặt. Thời hạn hộ chiếu trẻ em ngắn hơn hộ chiếu người lớn. Nếu hộ chiếu phổ thông dành cho người trên 14 tuổi có thời hạn 10 năm thì hộ chiếu phổ thông dành cho trẻ em có thời hạn chỉ 5 năm và không được gia hạn.

Quy định về ảnh làm hộ chiếu trẻ em: 4 x 6 cm, phông nền trắng, đầu để trần, không đeo kính, mắt nhìn thẳng. Ảnh hộ chiếu trẻ em, đặc biệt các bé còn nhỏ không quá khắt khe. Bạn có thể chụp bằng điện thoại và in ra được.

Thủ tục làm Hộ chiếu riêng

️Bước 1: Điền tờ khai hộ chiếu dành cho trẻ em. Chị Yến khai trực tuyến tại địa chỉ web chính thức của Bộ Công an. Nếu không muốn làm online, bạn có thể in mẫu tờ khai làm hộ chiếu X01 ở trên trang web. Sau đó, bạn điền đầy đủ thông tin của trẻ. Bố hoặc mẹ ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh hộ chiếu của trẻ.

️Bước 2: Xin xác nhận của Cơ quan Công an. Sau khi in tờ khai trực tuyến thì mang đến công an phường, xã, nơi thường trú để xin xác nhận. Khi đi, bạn mang theo hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước và nhớ kiểm tra dấu giáp lai trên ảnh trong tờ khai sau khi nhận.

️Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ gồm tờ khai hộ chiếu dành cho trẻ em (đã điền đầy đủ, dán ảnh và xin xác nhận), 2 ảnh hộ chiếu cho trẻ như ảnh dán trên tờ khai, 2 bản sao giấy khai sinh hoặc 2 bản photo kèm bản gốc mang đi đối chiếu, chứng minh thư/thẻ căn cước công dân của bố hoặc mẹ (người đi nộp), sổ tạm trú nếu hộ khẩu ngoại tỉnh. Không cần mang hộ khẩu nếu trên chứng minh thư hoặc thẻ căn cước đã có thông tin hộ khẩu.

️Bước 4: Lên phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh/thành phố nộp hồ sơ.

Địa chỉ nộp tại Hà Nội: Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – TP Hà Nôi ở 44 Phạm Ngọc Thạch hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh ở Nguyễn Du.

Nếu bạn ở các tỉnh khác thì đến phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bé.

Trường hợp công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài thì làm thủ tục tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam ở nước sở tại.

Lệ phí làm hộ chiếu trẻ em là 200.000 đồng, thời gian nhận hộ chiếu là 8 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật). Sau khi nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được biên lai và giấy hẹn ngày lên nhận. Bạn có thể đăng ký nhận tại nhà qua hình thức chuyển phát nhanh.

Thủ tục tách trẻ em từ hộ chiếu ghép chung cha mẹ: Bạn phải làm hai thủ tục gồm cấp hộ chiếu riêng cho trẻ và cấp lại hộ chiếu cho bố hoặc mẹ. Bạn cũng phải nộp lại hộ chiếu cũ.

Nếu bạn muốn giữ lại hộ chiếu cũ làm kỷ niệm, bạn cần ghi rõ trong tờ khai. Khi làm thủ tục cũng nói lại với nhân viên tiếp nhận. Họ sẽ trả lại bạn hộ chiếu cũ đã đục lỗ.

Lệ phí làm hộ chiếu trẻ em và cấp lại cho bố mẹ là 400.000 đồng. Nếu bạn bị mất hộ chiếu, nên nhanh chóng làm đơn trình báo gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trong vòng 48 tiếng kể từ khi mất. Nếu không trình báo sẽ bị xử phạt hành chính.

Hải Yến