Chuyến bay chở hơn 270 hành khách đi Paris phải quay trở lại New York vì một người gây rối.

Chuyến bay mang số hiệu 44 của American Airlines đã bay được khoảng một giờ trước khi quay trở lại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, Mỹ tối 23/11. Trên máy bay chở 271 hành khách.

Ngày 25/11, phát ngôn viên của hãng hàng không xác nhận rằng chuyến bay quay đầu do một hành khách say xỉn, nhưng danh tính vẫn chưa được công bố. Phi công sau đó cho máy bay khởi hành lại đến Paris vào 20h cùng ngày.

Đây không phải lần đầu tiên chuyến bay gặp sự cố liên quan đến hành khách say rượu. Hồi tháng 10, một hành khách say xỉn hành hung các tiếp viên nữ, đòi mở cửa máy bay trên chuyến bay của Nordwind Airlines từ Moskva (Nga) đến Phuket (Thái Lan). 7 người phải can thiệp mới có thể khống chế anh ta, sau đó máy bay hạ cánh khẩn xuống Uzbekistan. Tại đây, các hành khách phải chờ 4 tiếng để cảnh sát hộ tống người đàn ông say xỉn xuống máy bay, nhưng sau đó phi hành đoàn tiếp tục phải can ngăn 2 hành khách say xỉn khác gây gổ với nhau.

An An (Theo Fox)