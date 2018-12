Nhiều người cho rằng Naomi đến đây là vì The Face Vietnam 2018, nhưng mối duyên với Việt Nam của nàng siêu mẫu “báo đen” xuất phát từ lời mời của người bạn thân thiết lâu năm, Adrian Zecha. Ông Zecha là quản lý của Azerai Cần Thơ - khu resort Việt Nam được tờ The New York Times bình chọn là một trong những khu nghỉ dưỡng đáng trải nghiệm nhất thế giới trong năm 2018. Adrian Zecha được mệnh danh là huyền thoại của ngành khách sạn khi ông chính là người thiết lập nên chuẩn xa hoa mới cho ngành công nghiệp du lịch thông qua chuỗi khách sạn sang trọng và lừng danh thế giới Aman. Naomi đã nhận lời đến tham dự lễ khai trương resort tại Cần Thơ - sự kiện trọng đại của người bạn lâu năm.