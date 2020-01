Mỹ Ngoài ngáp, huýt sáo cũng được coi là một hành động khiến bạn dễ bị an ninh gọi lại kiểm tra kỹ lưỡng, và có thể trễ chuyến bay.

Theo tài liệu từ Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA), đội ngũ an ninh sân bay sàng lọc hành khách bằng kỹ thuật quan sát (SPOT). Những người huýt sáo, ngáp nhiều lần khi đi qua cổng an ninh dễ bị các đặc vụ để ý hơn. Chớp mắt quá nhanh và hắng giọng là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, cử chỉ này vô tình để lộ tâm trạng bồn chồn và nhân viên an ninh có thể giữ những người có dấu hiệu căng thẳng hoặc sợ hãi để kiểm tra kỹ càng hơn. Một số biểu hiện đáng lưu tâm khác là thường xuyên nhìn xuống, mặt nhợt nhạt vì mới cạo râu, trang phục không phù hợp với thời tiết và hoàn cảnh...

Nhiều người nghĩ rằng việc đến sân bay sát giờ khởi hành sẽ khiến bạn được các nhân viên thông cảm, miễn phải xếp hàng để lên máy bay đúng giờ. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Khi đến sát giờ bay, bạn có thể bị xếp vào danh sách hành khách cần lưu ý. Nếu bị giữ lại để trả lời thêm các câu hỏi, bạn có thể sẽ lỡ chuyến.

Ngáp quá nhiều khiến bạn dễ bị an ninh sân bay để ý. Ảnh: Marie Claire.

Người phát ngôn của TSA đã giải thích với ABC về phương pháp sàng lọc này: "Tìm kiếm hành vi đáng ngờ là một cách tiếp cận thông thường của các nhân viên thực thi pháp luật, an ninh trên toàn quốc và thế giới. Phương pháp này tập trung vào hành vi của hành khách, hơn những vật dụng họ mang theo".

Luật mới ở Mỹ cũng đưa ra yêu cầu bạn phải cung cấp mẫu ADN nếu bị giữ lại ở cổng an ninh sân bay khi bị nghi ngờ. Nếu bạn từ chối, bạn có thể đối mặt với các cáo buộc từ tòa án.

Có một cách khác để bạn biết rằng mình sẽ bị dừng lại tại sân bay để kiểm tra kỹ càng, dù đã đi qua cổng an ninh. Đó là khi trên vé máy bay của bạn xuất hiện 4 chữ S (SSSS). Đây là ký hiệu viết tắt của Secondary Security Screening Selection (Chọn kiểm tra an ninh lần hai). Những người sở hữu vé máy bay có ký hiệu này sẽ bị lục soát túi xách, khám người và xem xét giấy tờ tùy thân kỹ càng hơn vì thuộc danh sách có khả năng đe doạn an toàn hàng không cao. Thậm chí, bạn có thể bị lỡ chuyến do thủ tục khám xét đặc biệt này. Tuy nhiên, đây là lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên một số tiêu chí nhất định của các hãng hàng không, và người bị chọn đôi khi chỉ là những hành khách hết sức bình thường.

Các đánh giá của SPOT cũng chỉ ra rằng, mỗi năm tại Mỹ, có khoảng 1% trong số 30.000 hành khách bị giữ kiểm tra an ninh bị bắt vì vi phạm quy tắc. Ảnh: Reuters.

Để có một chuyến bay an toàn, dễ chịu, hành khách nên đến sân bay trước 2-3 tiếng, tùy theo chuyến bay nội địa hay quốc tế. Bạn có thể ăn mặc tuỳ ý nhưng không nên quá khác biệt. Khi tới cổng an ninh, hãy cư xử lịch sự, làm đúng yêu cầu của nhân viên sân bay và nên đọc kỹ quy định của các hãng hàng không để mang theo những món đồ dễ bị tịch thu trong hành lý xách tay.

(Theo Sun)