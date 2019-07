Thành phố hiện đại

Trong năm 2018, Pháp đón 91 triệu khách du lịch, chủ yếu lưu trú tại vùng Ile-de-France (vùng Paris). Để đảm bảo an toàn cho du khách, thành phố chi 20 triệu Euro triển khai các cơ sở cảnh sát lưu động, tăng cường an ninh trên các tuyến đường tới Paris. Bà Velerie Pecresse, chủ tịch vùng Ile-de-France cho biết, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng các điểm thông tin du lịch, triển khai thẻ phương tiện công cộng và tăng cường lực lượng tình nguyện viên để đảm bảo kỳ nghỉ của du khách thuận tiện và an toàn. Ảnh: Elle.