Không ít hành khách cho rằng, ghế giữa không khác một "lời nguyền", vì nó gây bất tiện cho một phần ba hành khách trên chuyến bay.

Ghế giữa trên máy bay là vị trí hầu hết hành khách không muốn ngồi lên, ngoại trừ các gia đình, bạn bè đi theo nhóm. Một trong những lý do khiến vị trí này bị ví như "lời nguyền" vì ghế máy bay hạng phổ thông thường khá nhỏ để khách có thể ngồi thoải mái. Do đó, không ai muốn bị ngồi kẹt giữa hai người khác, đôi khi chỗ để tay còn bị hai người ngồi cạnh chiếm mất.

Ghế giữa thường bị mọi người bỏ qua khi chọn chỗ đặt vé máy bay. Ảnh: iStock.

Ngoài ra, vị trí này khiến bạn bị kẹt bởi hành khách ngồi ghế cạnh lối đi. Điều này vô tình hạn chế việc đi vệ sinh và đứng lên cất, để đồ trên khoang hành lý phía trên đầu. Ghế giữa cũng khiến bạn lâm vào tình thế khó xử khi muốn nhìn ngắm hay chụp ảnh khung cảnh bầu trời ngoài cửa sổ. Nhiều người từng cố nhìn ngắm đường chân trời, nhưng hành khách ngồi cạnh cửa sổ lại có cảm giác bạn đang nhìn chằm chằm họ.

Cũng vì những lý do trên, mới đây trang New Zealand Herald nêu ra một số quy tắc ngầm cho người ngồi ghế giữa. Một trong số đó là được sử dụng cả hai tay vịn. Nó cần được in trên cửa, hoặc đưa vào video hướng dẫn an toàn bay để mọi người cùng nhận thức được.

Tư thế ngồi phù hợp nhất là xếp hai chân lên nhau, thay vì khuỳnh ra và chạm vào "hàng xóm". Ảnh: iStock.

Quy tắc thứ hai là dù bất tiện và chật chội, người ngồi ghế giữa không nên lấn không gian để chân của hai ghế ngồi cạnh. Hành khách nên tôn trọng ranh giới vô hình, từ tay vịn đến thảm lót sàn.

Tỉnh dậy và thấy mình đang ngủ trên vai người ngồi cạnh có thể được chấp nhận khi bạn là một đứa trẻ. Việc dựa vào người lạ để gối đầu mà không có sự cho phép của họ sẽ bị đánh giá là kỳ quặc. Vì vậy, bạn nên tập cách ngủ thẳng trên lưng ghế của chính mình. Một chiếc gối để cổ khi đi du lịch cũng là giải pháp cho vấn đề này.

Nếu bạn đi hai người, một trong đó phải chấp nhận chọn ghế giữa. Dù đây là vị trí tệ nhất, bạn cũng không thể "tra tấn" người khác bằng cách vợ ngồi ghế cạnh cửa sổ, chồng ngồi ghế ngoài cùng và để người lạ ngồi giữa. Họ sẽ khó xử và cảm thấy bất tiện khi hai bạn liên tục trao đổi, trò chuyện với nhau trước mặt hoặc trên đầu mình.

Nếu có thể, hãy sử dụng nhà vệ sinh cùng thời gian với người ngồi ngoài cùng. Nghĩa là khi họ đứng lên đi toilet, bạn cũng nên đứng lên đi theo và chờ đợi đến lượt. Điều đó sẽ giúp bạn không làm phiền họ, nhất là khi ai đó đang ngủ say giấc và bị bạn đánh thức chỉ để đi nhờ qua. Phép lịch sự này cũng có thể áp dụng với cả người ngồi cạnh cửa sổ.

Anh Minh (Theo New Zealand Herald)