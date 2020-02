Cho hết tháng 6, show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" thực hiện chương trình "Tự hào Miền Trung - Ấn tượng Hội An" tại 10 tỉnh, thành là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Xác nhận bằng giấy tờ tùy thân.

Mức giá địa phương áp dụng: Vé Eco 300.000 đồng, vé Hi 450.000 đồng.

- Khuyến mãi đi kèm:

+ Hạng Eco được tặng một món ăn bất kỳ tại làng Việt Nam

+ Hạng Hi được tặng một món ăn và một món uống bất kỳ tại làng Việt Nam

+ Nhóm trên 10 khách mua vé hạng Hi được đổi bằng một set menu đặc sản tại Nhà hàng Nón Lá (menu 150.000 đồng, đặt dịch vụ trước 6 tiếng)

Địa chỉ: Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An, 200 Nguyễn Tri Phương, phường Cẩm Nam, Hội An

Website: hoianimpression.vn

Hotline: 1900636600.